Torna il corso gratuito di autodifesa: aperte le iscrizioni

Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Anzano ripropone il corso gratuito di autodifesa femminile: l’iniziativa, al via martedì 11 novembre, prevede un calendario di sei lezioni per ragazze e donne con età minima di 14 anni.

L’iniziativa in vista del 25 novembre

Le lezioni saranno tenute da istruttori qualificati Csen e riconosciuti dal Coni alla palestra della scuola primaria «Perlasca» e proseguiranno fino al 16 dicembre.

Lo scorso anno, l’iniziativa, avviata per la prima volta, aveva ottenuto numerosissime iscrizioni, tanto da essere riproposta in una seconda sessione. L’intento dell’iniziativa, organizzata in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, come spiegato dagli amministratori è «di fornire a tutte un mezzo di difesa pratico in caso di aggressione». «Abbiamo scelto di riproporre questa iniziativa – spiega il vicesindaco Lorenzo Salzano – In quanto la riteniamo utile e importante ed è erogata a titolo gratuito in vista proprio della giornata che ricorre a novembre. Abbiamo già avuto alcune adesioni e le iscrizioni sono aperte con un semplice modulo di autodichiarazione di buona salute. Tutte possono partecipare, daremo priorità alle residenti».

Per partecipare, compilare il modulo di iscrizione sul sito del Comune e consegnarlo agli uffici municipali via mail (info@comune.anzano.co.it) o in sede. Informazioni: 031/630030 o info@comune.anzano.co.it.