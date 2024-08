Torna il Ferùn a Mariano Comense

E’ tutto pronto per il Ferùn che, come vuole l’usanza, si terrà il primo lunedì di agosto, che quest’anno cade il 5, a Mariano Comense.

Saranno 105 le bancarelle presenti con l’obiettivo di andare ad accontentare un po’ tutti i gusti e le esigenze.

La storia

Ferùn in primis fa rima con tradizione. Le sue radici si fondano nel lontano 1500 e nemmeno durante il periodo di emergenza Covid è stato messo in pausa per fermo volere dell’Amministrazione comunale.

Spiega il vicesindaco e assessore al Commercio, Andrea Ballabio:

"Parliamo di oltre 500 anni di mercato ininterrotti. All’epoca era stato pensato come un mercato protetto, nel quale si poteva comprare senza correre rischi. E’ stato un primo intervento di media struttura a cielo aperto, organizzata e divisa in categoria. Inizialmente venivano venduti anche gli animali, dalle mucche alle galline, passando per maiali, ed era anche un momento di scambio commerciale".

Col passare del tempo è cambiata la tipologia di prodotti in vendita, ma il richiamo del Ferùn è comunque rimasto forte.

Prosegue il vicesindaco:

"E’ un evento che fa venire a Mariano anche persone da altri paesi. Come Amministrazione abbiamo sempre creduto nelle sue potenzialità, tanto è vero che cinque anni fa, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato un Ferùn con poco più di 50 bancarelle e ora siamo arrivati ad averne oltre 100. Penso sia importante far capire alle persone, e in particolare ai nostri giovani, che non si tratta di una semplice fiera, ma di una parte della nostra storia. Siamo fortunati ad avere una tradizione che va avanti da così tanto tempo".

L'edizione del 2024

Il fischio d’inizio per la fiera merceologica, per i più mattinieri, ci sarà lunedì alle 8 del mattino. Le bancarelle si snoderanno tra via Kennedy, via Pace, via san Rocco e via De Gasperi. Ci sarà chi proporrà vestiti, altri venderanno accessori oppure oggetti utili in casa e soprattutto cibo, con specialità enogastronomiche che arriveranno da tutta Italia. Ci sarà anche un occhio alla tradizione, con la trippa che verrà preparata anche dagli esercenti della zona, pronti a sfruttare una manifestazione che farà da traino alla giornata.

Gli interessati avranno tempo di fare acquisti o semplicemente di godersi una passeggiata tra le varie bancarelle fino alle 18 del pomeriggio.