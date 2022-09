Torna il Festival del Legno a Cantù: dall'11 al 20 settembre

Torna Cantù Città del Mobile - Festival del Legno 2022, l’evento dedicato al mobile e al design in programma dall’11 al 20 novembre nella città di Cantù.

Una decima edizione ricca di sorprese, a partire dal tema dell’anno: "Ieri, oggi e domani: prove di Museo Diffuso", un’occasione imperdibile che permetterà di vivere la nascita del Museo Diffuso Città di Cantù, l’innovativo progetto che, unico in Italia, ha vinto il bando UE New European Bauhaus 2022, aggiudicandosi la consulenza di un pool di esperti internazionale. Alla base della decima edizione, si conferma la volontà di ampliare i progetti di promozione dello shopping cittadino e del sistema economico produttivo, per offrire a Cantù una visibilità rinnovata nei mercati del mondo. Con questo obiettivo, recepite le nuove indicazioni di Regione Lombardia per la progettualità dei Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana, l’edizione 2022 del Festival del Legno si preannuncia come parte integrante e fiore all’occhiello del progetto "Duc Distretto Urbano del Commercio".

I luoghi del Museo Diffuso

Sedi principali di sviluppo saranno i luoghi simbolo della cultura canturina: la Ex Chiesa di Sant’Ambrogio e Villa Calvi, future sedi del Museo Diffuso, il Teatro San Teodoro ed altri luoghi pubblici e privati. Confermata anche la preziosa collaborazione della Consulta per l’Economia, della CCIAA Como-Lecco, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni Culturali, Imprese Commerciali cittadine, Ordine degli Architetti, Scuole e Aziende del territorio, con l’obiettivo di trasformare concetti teorici come “design, cultura, tradizione e innovazione” in realtà, dando vita ad una Città più bella e inclusiva.

La novità della Realtà Aumentata

Novità della decima edizione, è la possibilità, per le aziende, di aderire al progetto di Realtà Aumentata: per tutta la durata dell’evento, i prodotti delle botteghe canturine potranno essere visualizzati nello spazio attraverso lo smartphone, mantenendo le proporzioni reali. Sarà possibile, inoltre, posizionarli e ruotarli nell’ambiente. Il concept rinnovato promette di entrare in contatto con lo storico “saper fare” canturino: una storia che rivive, giorno dopo giorno, grazie alle aziende del territorio che possono finalmente riaprire le porte delle loro botteghe ai visitatori, senza mai trascurare la sicurezza. Ritorna, quindi, il tradizionale format Botteghe Aperte. Le Aziende che volessero partecipare all’edizione 2022 di Botteghe Aperte possono inviare le apposite domande - disponibili a questo link e sul sito del Comune di Cantù - entro e non oltre lunedì 3 ottobre all’indirizzo e-mail attivita.economiche@comune.cantu.co.it

Per info si può contattare la Dott.ssa Laura Mainetti al 031 717274.