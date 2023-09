Torna il Festival del Legno di Cantù: anche quest'anno ci sarà la vetrina diffusa

Da venerdì 10 a domenica 19 novembre torna Cantù Città del Mobile - Festival del Legno, l’evento dedicato al mobile e al design made in Italy. Un’undicesima edizione a tema Visioni che promette un incontro tra la tradizione del legno canturina e il green deal europeo, ispirato dai percorsi intrapresi dalla Città a partire dal 2022.

Alla base, la volontà di ampliare i progetti di promozione dello shopping cittadino e del sistema economico produttivo. L’edizione 2023 del Festival del Legno si preannuncia come parte integrante e fiore all’occhiello del progetto Distretto Urbano del Commercio - DUC “Riqualificazione, accessibilità, promozione Città di Cantù”, con il quale il Comune di Cantù, in accordo e in collaborazione con le Associazione di categoria, partecipa al bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022 - 2024 di Regione Lombardia.

L'obiettivo

Lo scopo perseguito si conferma quello di rafforzare l’idea di appartenenza al territorio, l’orgoglio del proprio saper fare, dando spazio ad una nuova visione di quei grandi temi di cui il Festival è da sempre portavoce: design, cultura, tradizione e innovazione. Una nuova visione ispirata ai valori di inclusione, bellezza e sostenibilità, fondanti nella progettualità europea.

Ecco, quindi, un Festival di Visioni anche per lo sviluppo del Museo del Mobile e del Merletto con visite guidate nei luoghi della cultura canturina e passeggiate nel verde. Filo conduttore sarà, ancora una volta, l’importanza del ruolo giocato dalla collaborazione: lavorare insieme per offrire a Cantù una visibilità rinnovata nei mercati del mondo.

La vetrina diffusa

Confermato, quindi, il tradizionale Shopping & Design, una vera mostra diffusa si snoderà tra le vetrine per mettere in risalto le eccellenze produttive, artigianali, commerciali della Città di Cantù.

Le modalità di azione intraprese negli anni precedenti, risultate vincenti, hanno portato il Comune a proseguire nella programmazione dell’iniziativa, con la stretta collaborazione di tutte le Associazioni di categoria partner.

Le vetrine saranno, come da tradizione, suddivise in 4 categorie merceologiche:

Abbigliamento e calzature Accessori, gioielli, farmacie, cura della persona Food (alberghi, ristoranti, bar, alimentari) Altri

L’associazione Asprolegno guiderà gli studenti di Enaip Lombardia nelle attività di giuria. Aziende e negozi che volessero partecipare all’edizione 2023 di Shopping & Design possono inviare le apposite domande - disponibili al link dedicato e sul sito del Comune di Cantù entro lunedì 9 ottobre 2023 all’indirizzo e-mail attivita.economiche@comune.cantu.co.it