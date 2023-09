È tutto pronto per il ritorno del Motorasso, il motogiro gastronomico del calendario regionale FMI lombardo che si svolge per più di 100 chilometri sulle strade più panoramiche del Triangolo Lariano.

Torna il "Motorasso", il motogiro gastronomico del Triangolo Lariano

La manifestazione si svolgerà il 17 settembre 2023 e sarà riservata solo a tesserarti FMI. Sui monti e lungo il lago sono previste 3 soste con degustazione di prodotti e specialità locali. L’obbiettivo del Motorasso, giunto alla 17esima edizione è promuovere il fantastico territorio del Triangolo Lariano dal punto di vista naturalistico, culturale, storico, sociale, sportivo e gastronomico.

Dopo l’iscrizione, (dalle 8 alle 11) in Piazza Mazzini ad Asso, verrà consegnata la roadmap (bozza allegata alla presente), dopo la colazione presso il Cafferino i centauri quindi potranno seguire il percorso debitamente segnalato in collaborazione con la Protezione civile del Comune di Asso e attraversando Lasnigo, si recheranno al Lago di Crezzo, recentemente bonificato, lontano dagli itinerari comuni e sconosciuto.

Discesi verso Barni, si fermeranno al Monumento del Trofeo del Coni del Circuito del Lario recentemente posato a Lasnigo sul rettilineo che ospitò negli anni ’20-’30 la celebre corsa motociclistica. Ritrae un discobolo che lancia una ruota d motocicletta per le strade del mondo. Si tratta di una copia di grandi dimensioni del Trofeo originale (70cm circa in bronzo) che veniva consegnato ai vincitori della corsa rivale del Tourist Trophy.

Ripartiti, si dirigeranno verso Magreglio, Civenna, Bellagio, costeggeranno il ramo di Lecco Limonta, Vassena, Onno. Toccheranno le rive dei Laghi di Oggiono, Annone, Pusiano, potranno vedere in lontananza quello di Alserio e, sfiorando il lago del Segrino, dirigersi a Proserpio, balcone della Brianza per poi dirigersi verso Albavilla, Solzago, Ponzate e Como. Costeggeranno il ramo del lago di Como occidentale attraversando Blevio, Torno e Nesso per salire ai Piani del Tivano e effettuare la visita guidata all’Osservatorio astronomico alla colma di Sormano.

Scesi ad Asso in Piazza del Mercato sarà possibile godere in un’atmosfera rilassata per l’aperitivo con degustazione con tartine al caprino nostrano con salame di asino e cinghiale, per il pranzo tipico a cura dell’Associazione Pro Asso e ritirare il gadget della manifestazione. La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.

L’edizione 2014 del Motorasso ha contato 324 motociclisti, quella del 2015 ben 368 partecipanti, quella del 2016 439, quella del 2017 327 quella del 2018 346 e infine quelle del 2019, 2020, 2021 in epoca pandemia rispettivamente 180, 160 e 170, nel 2022 causa maltempo 170 iscritti, provenienti dalla Lombardia, dalle regioni limitrofe e dalla Svizzera, oltre alla partecipazione della popolazione locale.