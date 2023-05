La prima manifestazione programmata a Erba con tema medievale, creata dal gruppo della Martesana, si svolse nel maggio del 2017 e da allora è un appuntamento annuale che non può mancare che torna, anche quest'anno, domenica 14 maggio.

Torna il tradizionale appuntamento con la festa medievale di Erba

Il tema della manifestazione è sempre stato quello di ricordare la vittoria avvenuta nella Battaglia di Tassera contro il Barbarossa e la concessione dei privilegi dati alla Castellanze di Erba e Orsenigo che aiutarono i milanesi a sconfiggere l’imperatore. Anche quest’anno la giornata si svolgerà al mattino nell’antico Borgo di Villincino dove i figuranti della Duecentesca di Milano e del Gruppo Brianza Medievale, in veste d’epoca, illustreranno gli antichi mestieri che in passato animavano il borgo. Soldati, dame e cavalieri faranno risuonare le loro voci insieme ai suoni degli artigiani intenti nei loro lavori usuali in più quest’anno il borgo sarà allietato dalle musiche del gruppo “In itinere musiche medievali” con strumenti musicali del medioevo.

Anche quest’anno, per la gioia dei bambini, sarà presente per tutto il giorno il gruppo dei Falconieri del Feudo che, in particolare nella mattinata di domenica alle 11 presenteranno al pubblico i loro rapaci. Suggestivo come sempre sarà il corteo storico che si svolgerà nel pomeriggio sarà arricchito da vari gruppi di figuranti tra cui alcuni rappresentanti in costumi storici del rinomato Palio del Baradello di Como, il Canturium gruppo storico di Cantù in abiti medievali, e gli immancabili Sbandieratori e Musici Lariani. Inoltre presenzieranno al corteo i rappresentanti dei Comuni di Erba, Orsenigo, Albavilla ed Alserio interpreti principali della famosa battaglia di Tassera.

A questo evento non potevano mancare i rappresentanti della Corte di Casale che parteciperanno in gruppo al Corteo Storico, senza però

cimentarsi quest’anno in prove di abilità. Una gradita sorpresa è stata invece quest’anno la presenza numerosa di ragazze e ragazzi della Scuola Media Puecher che sfileranno portando a braccia gli antichi stemmi delle famiglie nobiliari del territorio e gli emblemi delle corporazioni medievali. Intrattenitori importanti saranno Milfo il giullare di Torino e Pierpaolo Pederzini il RimAttore che come comico improvvisatore in rima aveva conquistato lo scorso anno la simpatia della gente. Anche quest’anno oltre alle coroncine e agli scudi colorati ci saranno numerose novità realizzate a mano dalle Dame della Martesana il cui ricavato andrà a sostegno ed aiuto per le iniziative dell’associazione.