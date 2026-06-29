Torna il trofeo “Ti Aido. L’amore per la vita”

Torna “Ti Aido. L’amore per la vita”. E’ l’evento principale organizzato da Aido Cantù e quest’anno giunge alla quinta edizione.

L’evento

E’ in programma per sabato 4 luglio dalle 14 al centro sportivo di via papa Giovanni XXIII. Se il pomeriggio ruoterà attorno allo sport e al calcio in particolare, con tornei e partite emozionanti, l’obiettivo della manifestazione rimane quello di sensibilizzare l’opinione pubblica verso la “cultura del dono”. Aido, in particolare, invita i cittadini a esprimere il proprio “Sì” alla donazione degli organi post mortem. L’ha evidenziato una volta di più il presidente di Aido Cantù, Sergio Cattaneo, che nella sua vita è stato sottoposto con successo a un trapianto di fegato e da quel momento, oltre ad avere fondato l’associazione, è in prima linea nell’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Il programma

Un ringraziamento particolare Cattaneo lo ha rivolto al Cantù San Paolo, che oltre a ospitare l’evento, sulla maglia da gioco della prima squadra, la prossima stagione, avrà il logo dei Aido Cantù. L’importanza della rete tra le associazioni è dimostrata dalla collaborazione all’evento che daranno Avis Cantù, Il giardino di Luca e Viola, Fondazione Domenico Caliendo, il comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù, Abio, BeaVive e la Nazionale italiana calcio trapiantati. Il programma dell’evento prevede alle 13 l’apertura e la presentazione, seguita dalla sfilata delle squadre giovanili: Serenza Carroccio, Aso Alzate, Figino Calcio e Cantù San Paolo. Il calcio d’inizio del torneo è in programma alle 14, dopo l’inno nazionale. La pausa è invece in programma alle 15, con una merenda offerta dalla pasticceria Marra. E’ prevista per le 15.30, invece, la presentazione della nuova maglia del San Paolo con il logo di Aido Cantù. Alle 16, ecco il big match tra le vecchie glorie del Cantù e la Nazionale italiana trapiantati, mentre alle 17.45 sono in programma le finali del torneo giovanile. Alle 19 ci sarà invece la presentazione del libro “Un cuore bruciato”, di Patrizia Mercolini, in collaborazione con Le sfogliatelle. Con le premiazioni dalle 20 e la cena all’interno del centro sportivo alle 20.30, si concluderà la manifestazione.