Torna in campo dopo 10 anni per difendere il record di goal

La sfida di Luca Vanzin: "Sarà una bella battaglia e me la giocherò fino alla fine"

Il suo record era in pericolo. E lui non ha resistito: è tornato in campo dopo dieci anni.

Luca Vanzin, 44 anni, domenica ha indossato nuovamente la maglia della Scs Socco di Fino Mornasco per difendere il proprio primato nella classifica all-time dei marcatori della società sportiva.

La sua storia nella Socco

Racconta Luca:

«Mio papà ha sempre fatto parte della Scs Socco, come presidente e dirigente e si può dire che sono cresciuto con la famiglia in questa società, anche se da piccolo giocavo altrove. A livello agonistico ho iniziato a giocare per loro a circa 20 anni e fino a una decina di anni fa».

Il record di goal

Vanzin, centrocampista, detiene il record di goal fatti: 148. Ma in questi giorni il suo primato ha iniziato a vacillare. Conferma il presidente del Socco Moris Pelizzoni:

«Alla fine della scorsa stagione Vanzin era a 148, seguito da Giuseppe Larosa a 135 (nella Socco 1973, in C provinciale) e Matteo Cattaneo (della Socco Bianca, in A) a 122. Ma nelle ultime giornate il divario si è ridotto: Larosa è salito a 145, e Cattaneo è a meno di 10 goal dal record».

Il ritorno in campo

Così Vanzin ha preso una decisione: tornare in campo. Racconta il cannoniere:

«La voglia di giocare c’è sempre stata, poi ho visto il record vacillare e così ho chiamato il “pres”: dovevo tornare in campo».

Una decisione che stava già maturando da qualche mese:

«Davide Introzzi, personal trainer nella Socco Rossa stava già cercando di convincermi dicendo che la squadra è fatta di ragazzi giovani che hanno bisogno di una guida. Così con la questione del record in ballo ho preso la palla al balzo e sono tornato a indossare la maglia, stavolta quella del numero 18», prosegue Vanzin che ammette: «Larosa ha giocato a 11, se fosse stato in una squadra a 7 ne avrebbe fatti 300 di goal, e il primato sarebbe stato suo a mani basse. E’ uno dei cannonieri più forti della provincia».

Un record da difendere

Tornare a giocare è stato emozionante:

«E’ stato anche molto faticoso, non lo nego. E’ stata tosta, ma molto emozionante e ho ringraziato subito i miei compagni di squadra che hanno preso un “pensionato” come me, hanno corso anche per me e mi hanno fatto divertire».

Vanzin ora è la punta della Socco Rossa, che gioca nella Serie C provinciale e non ha intenzione di smettere con il campionato: