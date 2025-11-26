Torna in città Scintille di Natale

Torna a Cantù la magia del Natale con Scintille di Natale, la rassegna organizzata dal Comune di Cantù con il supporto di Camera di Commercio Como Lecco, BCC Cantù, Consorzio Operatori Centro Commerciale Mirabello, Canturina Servizi Territoriali.

L’inizio

Dal 29 novembre al 10 gennaio la città si trasformerà in un grande palcoscenico fatto di luci, musica, eventi e tradizioni per grandi e piccoli. La rassegna prenderà il via oggi, sabato, alle 17 con A Christmas Miracle, spettacolo di danza itinerante a cura della scuola Colisseum: il corteo di ballerini percorrerà via Matteotti sino a piazza Garibaldi, dove attorno alle 17.30, si terrà l’accensione delle luminarie, alla presenza dell’Amministrazione Comunale. Quest’anno Cantù brillerà con un allestimento rinnovato. Un grande albero Abies Nordmanniana in zolla, alto oltre 9 metri decorato con 100 Giganta (diametri 30 e 50 cm), realizzate da Un Pizzo, che si vanno ad aggiungere alle nove già presenti in via Matteotti.

La pista di pattinaggio

Confermata e già allestita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Garibaldi, per oltre 350 metri quadrati. Le vie del centro e le frazioni saranno decorate da oltre 200 gomitoli luminosi. Tra le vie illuminate: via Matteotti, una parte di via Carcano, via Roma, Manzoni, Rebecchino, Corbetta, Volta, Dante, Vergani, Ariberto, via dei Mille, Battisti, viale Madonna, Lombardia e viale Italia.Tra gli elementi più iconici, la cascata luminosa dal campanile di San Paolo, mentre quattro alberi di Natale verranno posizionati tra piazza Garibaldi, piazza Volontari della Libertà, piazza Orombelli e contadini di Fecchio e Vighizzolo, quest’ultimo in collaborazione con il Gruppo Alpini Vighizzolo. Cascina Amata sarà impreziosita dalla decorazione di 10 alberi nella piazza principale, oltre al profilo della Chiesa. Sino al 21 dicembre sarà inoltre attivo il classico trenino natalizio, che accompagnerà grandi e piccoli in un magico tour della città, con partenza in centro. Tra i graditi ritorni di quest’anno, The Bus Stop, un double-decker inglese del 1960 trasformato in bistrot, che animerà largo XX Settembre con un vero bar al piano inferiore e una terrazza al piano superiore. Addobbato con calde luci a led, ghirlande e decorazioni scintillanti, The Bus Stop diventa un luogo perfetto per una pausa golosa, un punto di ritrovo e uno scenario ideale per foto natalizie indimenticabili. Ma The Bus Stop è molto più di un bistrot: ospiterà alcuni eventi, trasformando largo XX Settembre in un vivace centro di intrattenimento. A completare l’atmosfera di largo XX Settembre, una speciale installazione luminosa con la scritta 2026, perfetta per foto suggestive.

La Basilica di Galliano

La Basilica di Galliano torna protagonista con una Natività luminosa realizzata da Pro Loco Per Cantù e Comunità Pastorale San Vincenzo, che accoglierà l’arrivo del Presepe Vivente, in programma domenica 21 dicembre con partenza alle 16 da piazza Garibaldi, sul sagrato di San Paolo).La tradizione continua con eventi amati dai cittadini, come il lancio di palloncini biodegradabili a cura della Pro Loco Per Cantù (14 dicembre), i Magnan di Natale nel centro e nelle frazioni (13-14 dicembre). Non mancheranno i classici concerti natalizi e il contest canoro Canta Cantù (il 7 dicembre al Teatro San Teodoro) a cura di Simone Tomassini, dopo il successo estivo. Domenica 21 dicembre è poi il turno del flash mob Brilla Cantù con gli allievi della scuola di danza Colisseum lungo via Matteotti.

Le iniziative benefiche

Numerose anche le iniziative benefiche e solidali a favore delle associazioni attive sul territorio, tra cui: Aido Cantù, la parrocchia SS. Pietro e Paolo, Parrocchia dei SS. Michele e Biagio, Croce Rossa Italiana, associazione C.L.U.P. In chiusura di rassegna, per l’Epifania, la Motobefana Benefica a cura del Moto Club Galliano in piazza Garibaldi. «Il periodo natalizio è sempre un’occasione per restituire alla città momenti di bellezza e partecipazione. L’obiettivo che perseguiamo da anni è quello di offrire ai cittadini spazi sereni da vivere insieme, valorizzando il centro e sostenendo le attività locali. Per questo desidero invitare tutti a partecipare all’accensione delle luminarie, sabato alle 17 in piazza Garibaldi: un gesto semplice che unisce, crea atmosfera e racconta una città viva e presente. Accendere le luci già a fine novembre significa dare un segnale concreto di vicinanza al tessuto commerciale e invitare famiglie e cittadini a vivere la città con uno spirito positivo. Ringrazio gli sponsor, in particolare Camera di Commercio Como – Lecco e BCC Cantù, le associazioni, i volontari, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile una rassegna così partecipata», ha specificato l’assessore alla Cultura e Attività Economiche, Isabella Girgi.

I protagonisti

Scintille di Natale 2025 è realizzato in collaborazione con: Colisseum, Dimensione Movimento, AIDO Cantù, associazione Amici dei Musei, Gruppo Alpini di Vighizzolo, Gruppo Alpini di Cantù, Corpo Musicale La Cattolica, Famoso Coro, SimoneLab e DMA, Croce Rossa Cantù, Le Sfogliatelle, associazione C.L.U.P., Centro Cristiano Cantù, Magnan de Cantùu, Pro Loco Per Cantù, Corale San Teodoro, Comunità Pastorale San Vincenzo, Lions Club Cantù, Corpo Musicale Giuseppe Verdi, Motoclub Galliano. L’Amministrazione comunale ha infine rivolto un ringraziamento a Protezione Civile Città di Cantù, Polizia Locale, il comitato cittadino della Croce Rossa Italiana, i volontari civici e Associazione Nazionale Carabinieri.