Torna la Biennale del Merletto di Cantù con la 16esima edizione

Da sabato 14 a domenica 22 ottobre 2023 si rinnova anche quest’anno, per la sedicesima volta, l'appuntamento con la Biennale Internazionale del Merletto di Cantù, una delle manifestazione più prestigiose e attese dell’artigianato della moda.

Il Comitato per la Promozione del Merletto ha predisposto uno splendido nuovo progetto per la sedicesima edizione. L’ha sognato e pensato con la consueta sensibilità e con il grande amore che riserva ad un’arte canturina ormai quasi millenaria. Armonizzare l’antico al nuovo, creare dei legami tra il passato e il presente, proiettarsi con fiducia nel futuro è un pregio di cui la rassegna si onora. Ed è per questo che la Biennale del Merletto di Cantù sorprende e affascina ad ogni nuova edizione.

Anche quest'anno la manifestazione è suddivisa nelle seguenti sezioni: Abbigliamento, Le Stagioni, ,Merletti e Design 2023,Fare il merletto con cura, Merletti in Italia, Rassegna della creatività (20-22 ottobre 2023), Il Natale e Angeli portafortuna.

Le sezioni

Abbigliamento

La sezione sarà il tema cardine della 16a Biennale con inserti, capi d’abbigliamento e accessori in merletto, nell’ambito della mostra verrà riservato uno spazio per l’esposizione di ornamenti preziosi realizzati in pizzo, quali ciondoli, orecchini, braccialetti, collane, spille, ecc. compresi alcuni pezzi della collezione del Museo dell’ombrello di Gignese (provincia del Verbanio-Cusio-Ossola) ed alcuni antichi capi d’abbigliamento con inserti in merletto appartenenti al Museo Civico (C.G. Fanchini) di Oleggio . Per coinvolgere anche i giovani, si è organizzata un’ iniziativa alla quale hanno aderito gli allievi del Liceo Artistico Fausto Melotti, invitati a creare un progetto nell’ambito della moda.

Le stagioni

Da marzo 2022, tramite newsletter, il Comitato ha proposto il tema “Le stagioni”, con riguardo, in particolare, ai mutamenti stagionali e a ciò che essi producono: risonanze ed echi di acqua, terra, aria e fuoco. In tale sezione si esporranno merletti di produzione contemporanea o da collezioni o manufatti eseguiti in passato. Inoltre, per confermare la sinergia che sin dalla prima edizione era stata realizzata con le aziende e artigiani del legno del territorio, abbiamo invitato a partecipare a questa sezione, artisti ed artigiani che abbiano pezzi intagliati o intarsiati su tale tema e che vogliano esporli alla Biennale.

Merletti e Design 2023

Il progetto “Merletti e Design”, avviato nel 2011, mira a rinnovare la percezione del merletto come espressione di design avanzato, proponendone nuove possibilità d’uso nell’abitare contemporaneo. Il merletto a mano diventa così un prodotto unico di elevato design, grazie all’unione tra l’idea innovativa dei progettisti e la perizia delle merlettaie. I designer che ad oggi hanno aderito per l’edizione 2023 sono Serena Confalonieri con il progetto “Cosmo” e Paolo Ulian con il progetto “Vasi d’aria”. E' stato inoltre instaurato un costruttivo dialogo con il prof. Marco Camisani Calzolari per la realizzazione di un’opera in merletto stile fumetto.

Fare il merletto con cura - La produzione contemporanea di scuole, associazioni, gruppi amatoriali del territorio

Come da consuetudine nella 16a Biennale Internazionale del Merletto verrà dato spazio ai lavori prodotti nel corso del biennio 2022/2023 dalle allieve delle varie Scuole e Associazioni del territorio presenti nei Comuni aderenti: Alzate Brianza, Arosio, Bovisio Masciago, Brenna, Bulgarograsso, Cadorago, Cantù, Cantù – Vighizzolo, Capiago Intimiano, Carate Brianza, Casnate con Bernate, Cermenate, Civate, Como, Correzzana, Cucciago, Guanzate, Lissone, Lurago d'Erba, Macherio, Mariano Comense, Meda, Montano Lucino, Monza, Novedrate, Olgiate Comasco, Pessano con Bornago, Seregno, Seregno Lazzaretto, Sovico, S. Stefano Ticino.

"Merletti in Italia"

Storia e rappresentazione del percorso effettuato per il riconoscimento del saper fare merletto italiano come patrimonio immateriale dell’Unesco. Parteciperanno tutte le aree di Produzione rappresentative dell’Italia e precisamente: Valsesia, Valli Occitane, Cantù, Venezia–Burano-Mestre, Pellestrina, Chioggia, Gorizia, Chiavari-Camogli, Rapallo-Santa Margherita Ligure-Portofino-Genova, Bologna, Forlì-Meldola, Sansepolcro, Orvieto, Tuoro sul Trasimeno, San Feliciano, Offida, Bolsena, L’Aquila, Isernia, Maglie, Latronico, Mirabella Imbaccari, Bosa.

Rassegna della creatività: 20-21-22 ottobre 2023

La partecipazione a questa sezione è aperta ad artisti e artigiani e vuole essere una Mostra Mercato, oltre che un’opportunità di incontro e scambio di idee tra creativi. L'evento vuole coniugare aspetti culturali di grande attualità, riguardanti l'artigianato del saper fare legati soprattutto alla creatività femminile, con aspetti relativi ai materiali per la realizzazione di manufatti. Alla rassegna, il cui filo conduttore è appunto la creatività artigianale, partecipano espositori provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali. I partecipanti esporranno le loro opere o materiali e il pubblico potrà trovare un'offerta specializzata di prodotti legati alla realizzazione del merletto a fuselli e del ricamo: filati, attrezzature, cartine e quanto altro necessario all’esecuzione di tali manufatti.

Il Natale - Merletti e complementi tessili per la casa dedicati al Natale

Quello del Natale, con la personalizzazione di merletti dedicati alla festività più amata al mondo, è un interessante tema che trova spazio nella 16a Biennale Internazionale del Merletto. La potenza emotiva di questa festa è capace di generare intuizioni decorative nei soggetti e nelle creazioni in merletto di ogni tempo. Sarà un’occasione per scoprire come il merletto a tombolo possa essere utilizzato per decorare la casa in occasione delle feste natalizie, creando degli addobbi particolarmente raffinati ed eleganti.

Angeli portafortuna

E’ un’iniziativa promossa dal Comitato in collaborazione con l’azienda “Marelli Pizzi e Ricami” che ha suscitato grande interesse sia come idea regalo che come oggetto decorativo per la casa, contribuendo a diffondere la conoscenza del merletto a fuselli. Consiste in una sagoma a forma d’angelo che, anche chi non ha particolari abilità manuali, può completare creando un vestitino su misura impreziosito da merletti. La sagoma misura 12 cm in larghezza e 26 cm in altezza. Chiunque può partecipare al concorso e le opere più significative troveranno spazio di esposizione alla Biennale.