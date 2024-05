Torna la camminata in ricordo di Cristina Mazzotti

La manifestazione si svolgerà il 30 giugno prossimo

C'è il supporto della famiglia della giovane vittima della 'ndrangheta

La camminata in ricordo di Cristina Mazzotti tornerà dopo cinque anni di stop. A organizzarla per il prossimo 30 giugno è Segrino soccorso. Lo ha annunciato il presidente, Angelo Volonterio, che si avvale del supporto di Radio Club Brianza 27 di Albavilla, presieduto da Tullio Frigerio, e di Cb 90 con il presidente Luigi Sirtori. A dare l'ok allo svolgersi della marcia non competitiva è stata anche la famiglia Mazzotti, a 49 anni da quel terribile sequestro - avvenuto il 30 giugno 1975 - che portò alla morte della giovane vittima della 'ndrangheta.

I proventi destinati a progetti dedicati ai giovani

Il ricavato della camminata, che si snoderà attraverso le vie di Longone al Segrino e di Eupilio con due percorsi da sei e dodici chilometri, andrà a favore di un progetto dedicato ai giovani e guidato dal comandante Alfa.