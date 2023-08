Torna la camminata in sostegno di Abilitiamo: appuntamento a domenica

Torna uno degli appuntamenti più amati dai canturini: domenica, 3 settembre, andrà infatti in scena la quarta edizione della camminata non competitiva "Abilitiamo insieme. Passo dopo passo camminiamo per l’autismo".

L’evento, come da tradizione, è organizzato dagli Eagles Cantù e dai Pesi Massimi Como, le due tifoserie della Pallacanestro Cantù e del Como 1907, con il patrocinio del Comune di Cantù. La camminata, oltre ad essere un modo per trascorrere una giornata all’aria aperta sul territorio in famiglia o con gli amici, ha come di consueto un fine benefico: il ricavato delle iscrizioni andrà infatti a realtà del Terzo settore che da anni le tifoserie sono attente a sostenere con le proprie attività.

Si tratta nello specifico di Abilitiamo onlus e quindi Cascina Cristina, la residenza per giovani autistici sorta a Fecchio, Gli Sgusciati e Quelli che con Luca. La partenza è prevista per le 10 proprio da Cascina Cristina mentre l’arrivo sarà all’ombra dei boschi della frazione di Fecchio dove i partecipanti troveranno un punto ristoro organizzato dai Magnan di Cantù. Alla conclusione della camminata le tifoserie consegneranno le donazioni alle realtà di volontariato.

È possibile iscriversi direttamente in loco domenica mattina: adulti 10 euro, bambini tra i 3 e i 10 anni 5 euro. In omaggio un cappellino personalizzato.