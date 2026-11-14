Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Torna la celebrazione della Virgo Fidelis a Cantù, la patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Il programma

E’ in programma nella chiesa di San Teodoro nella mattinata di sabato 21 novembre, a partire dalle 10, la santa messa che cade nel giorno in cui avvenne la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio e nell’anniversario della eroica Battaglia di Culqualber, combattuta nel 1941. Nella stessa data l’Arma celebra anche la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996.Maria è stata scelta ufficialmente come patrona dell’Arma in riferimento al motto «Nei secoli fedele», l’11 novembre del 1949, con un Breve apostolico di papa Pio XII. Alla celebrazione sono stati invitati, accanto al sindaco di Cantù Alice Galbiati, i primi cittadini di altri 46 Comuni del territorio, sui quali opera il Comando dei Carabinieri della Compagnia di Cantù guidato dal Capitano Francesco Mattei. Saranno inoltre presenti diversi rappresentanti delle istituzioni del territorio. Verrà altresì letta la Preghiera del Carabiniere, il cui testo dedicato alla Virgo Fidelis è stato composto dall’arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone. Al termine della celebrazione è previsto un momento di raccoglimento in ricordo dei caduti dell’Arma dei Carabinieri.