Torna la Festa dell’infanzia a Cantù. E’ in programma per sabato 9 maggio l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Pubblica istruzione, che coinvolge le scuola materne del territorio con l’organizzazione di laboratori per bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie.

Il programma

L’associazione Incontri – Mensa di solidarietà si occuperà invece dello spazio merenda. L’iniziativa avrà inizio alle 15.30 e proseguirà sino alle 18.30 e avrà come location quella del parco Martiri delle Foibe, in villa Calvi. Ecco i laboratori in programma: gli asili nido comunali Trottola, Arcobaleno e Il colibrì nell’arcobaleno organizzeranno «Piccolo grande Mondo»; le scuole dell’infanzia L’aquilone, Faro e Lanterna organizzeranno «Natural…mentre ci divertiamo»; le scuole dell’infanzia Il Sole e Piccoli passi predisporranno «Traccia…menti»; l’asilo infantile Argenti con «M: come mamma – magica e meravigliosa»; la paritaria Caimi di Vighizzolo con «La natura si fa arte»; la Terraneo di Cascina Amata con «Costruiamo mondi fantastici»; la San Carlo di Fecchio con «Il cantiere delle idee: materiali che parlano»; l’infanzia San Giuseppe con «I segreti della natura»; la San Paolo delle suore Sacramentine con «Sotto i rami del tempo realizziamo il nostro albero delle stagioni»; la paritaria San Michele con «L’orto dei segreti»; l’infanzia Il Girotondo dell’infanzia Waldorf con «Mazzolin di fiori»; la materna Ariberto da Intimiano con «Mani in pasta»; le scuole dell’infanzia di Montorfano, Senna, e Capiago con «Contrasti sensoriali»; la biblioteca comunale di Cantù con «La biblioteca va al parco… Nati per leggere nel verde!»; il teatro San Teodoro con «Circo e danza dei piccoli»; la cooperativa Progetto sociale con «Dal tangram all’albero di Pitagora»; lo sportello Edu_ca con «Dai vita alla fantasia!», la comunità pastorale San Vincenzo con «Costruiamo insieme una casa per tutte le creature» e infine la Polizia locale con «Educazione stradale».