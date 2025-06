Torna la Festa dello Sport

Carimate a tutto sport: come ormai da tradizione anche quest’anno il Gs Montesolaro ha organizzato la Festa dello Sport.

Iniziata giovedì 5 giugno, la manifestazione proseguirà fino a domenica 15 giugno con un ricco palinsesto di eventi per grandi e piccini.

Giunta alla 43^ edizione, la Festa dello Sport si svolgerà al centro sportivo di Montesolaro in via Muselle.

Il programma del weekend

Oggi, sabato 7 giugno ci sarà la prima giornata del 2° Torneo Memorial Giovanna Tagliabue che vedrà sfidarsi, dalle 9 alle 18, i Pulcini del 2015. Il torneo proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 8 giugno. Alle 21, sempre di oggi, ci sarà l’esibizione di arti marziali con l’asd t’ien Ch’i Chen Kung fu.

La festa proseguirà anche la prossima settimana

Lunedì alle 21 il Mago Super Zero intratterrà i grandi, ma soprattutto i piccini, con il suo spettacolo. La Festa dello Sport proseguirà anche nella serata di martedì 9 quando, alle 21, ci sarà l’esibizione di scherma grazie alla partecipazione della Comense scherma.

Mercoledì spazio al rugby: la Seregno Rugby sarà infatti presente dalle 21 con una dimostrazione di questo sport e permetterà anche a chi lo vorrà di provare a cimentarsi con questa disciplina.

Giovedì sarà la volta di un’attività più inusuale: la dimostrazione di Flag football americano con Infinity Sport. Venerdì 13 spazio al ballo con l’esibizione di danza moderna e hip hop delle allieve e degli allievi della scuola Colisseum danza.

Il secondo fine settimana di festa si aprirà sabato 14 con lo stage di calcio «RaGazzi inSieme» e con quello di pallavolo «il Gioco inSegna» alle 10. Alle 19 ci sarà il 20° torneo di calcio Esordienti a 9 e alle 21.30 inizierà la serata musicale con la cover band Instead.

L’ultimo giorno di festa, domenica 15, si aprirà alle 8.30 con la XVI marcia non competitiva di 5 e 10 km seguita, dalle 10 dalla dimostrazione pratica di tiro con l’arco con la Compagnia d’archi Meda. Alle 18 sarà il momento del BVAperitivo e alle 22 ci sarà l’estrazione della lotteria.

Servizio bar e cucina attivo tutte le sere

Tutte le sere della manifestazione sarà attivo il servizio bar e cucina - ogni sera dalle 20, la domenica anche a mezzogiorno - e ogni giorno verrà proposta una specialità diversa come risotto con i funghi, spatzle, pappardelle al ragù di cinghiale, risotto con salsiccia, casoncelli alla bergamasca, frittura di calamari, paella spagnola, gnocchetti sardi, spaghetti alle vongole, gamberoni in padella e pizzoccheri.

Per prenotazioni chiamare, dalle 12 alle 21, il 345.3764242.