Torna la FestAgorà ad Albiolo

Sabato 26 e domenica 27 agosto torna, con la sua terza edizione, FestAgorà, la sagra d’estate con musica, animazioni e buona cucina organizzata da Agorà 97, cooperativa sociale onlus che festeggia i suoi 26 anni di attività. L’appuntamento è ad Albiolo presso la tensostruttura di Sant’Anna nell’ultimo weekend di agosto.

Gli organizzatori

Partecipare significa oltre che un sano momento di aggregazione in amicizia, anche contribuire al sostegno dei progetti in corso di Agorà a supporto degli ospiti delle 5 comunità residenziali per minori con disabilità gravissime e per adulti con problematiche psichiatriche e con deficit intellettivo e autismo, oltre ad alcuni servizi collaterali (cohousing, Misura B1 per minori gravissimi, laboratori esterni e volontariato).

Le parole del presidente

“La costruzione della rete sociale passa anche attraverso queste semplici occasioni di incontro, che permettono di far crescere la conoscenza della nostra realtà ma anche la fiducia e la coesione tra le persone. Credo sia la cosa di cui il nostro territorio ha bisogno: costruire una comunità per crescere insieme” dichiara il presidente di Agorà 97 Sergio Besseghini.

Il programma

La festa vede il suo inizio sabato 26 agosto con la cucina in funzione dalla 19 alle 24. Grazie a Gruppo ORAL di Albiolo si potrà godere della buona tavola in compagnia con un'ampia varietà di piatti per soddisfare ogni palato: dai taglieri di salumi e formaggi a costine e carne alla griglia, dalla polenta con ragu, zola e funghi alla classica salamella. Ma la serata propone anche momenti di MUSICA SOTTO LE STELLE con MENAGRAMA Folk Rock Band. Durante la serata verrà assegnata la Seconda Coppa della Vita, Trofeo della Solidarietà, pensato come riconoscimento per ringraziare chi durante l’anno si è distinto per il sostegno ai progetti di Agorà 97 Cooperativa Sociale Onlus e si celebrerà anche la chiusura della raccolta fondi “Pedalando oltre il Circolo Polare Artico: da Ronago a Capo Nord”, che ha visto protagonista lo sportivo Christian Ghielmetti e la sua bicicletta con la quale ha percorso oltre 4.200 km di solidarietà a supporto del progetto "Sostieni oggi il nostro domani: cura ed innovazione per i Bambini di Casa di Gabri". Sabato 26 agosto viene proposta anche una magica iniziativa per tutti i bambini a partire dalle 17: HARRY SUMMER PARTY, una percorso magico dove sarà possibile decorare la Cioccorana, preparare la pozione magica, fare il percorso quidditch (lo sporto magico che si gioca a cavallo di una scopa), incontrare il cappello parlante. Alle 18.30 Family magic Show con il mago John Librizzi e a seguire per i più piccoli Cena Magica. (prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail harrysummerparty@gmail.com).

La domenica

FestAgorà continua domenica 27 agosto: dalle 10 alle 18 si potrà continuare a gustare con grandi “tavolate in compagnia” la buona cucina estiva sempre grazie al Gruppo ORAL. La giornata prevede molte proposte di animazione grazie alla presenza di stand espositivi di alcune associazioni locali: giochi e intrattenimento con i SUPEROEROI per tutti i bambini e la grande Musica con la band 7Grani. Alle 11.30 di domenica 27 agosto in questa occasione di festa ci sarà un momento di ringraziamento a tutte le associazioni che durante l’anno hanno offerto supporto, aiuto, collaborazione in modi diversi ad Agorà 97 e verrà dato loro un piccolo riconoscimento perché, anche grazie agli AMICI di Agorà 97, è possibile continuare e sviluppare grandi e nuovi progetti. L’invito è quindi ad una due giorni di grande Festa anzi di FestAgorà, il 26 e 27 agosto, una due giorni che con il suo ricco programma è l’evento di fine estate che unisce la buona cucina, un intrattenimento coinvolgente e un forte impegno alla promozione del valore dell’inclusione e del vivere la Comunità locale. Un’occasione per vivere in una atmosfera vivace e festosa momenti di aggregazione con amici, famiglia, associazioni del territorio e nello stesso tempo promuovere tutti insieme una comunità più inclusiva e solidale.