Torna la luce a Cascina Amata: "Grazie anche ai vostri articoli"

E luce, finalmente, fu. Ci sono voluti un paio di mesi, le segnalazioni di una cittadina, Wilma Funghi, e gli articoli pubblicati sul Giornale di Cantù per risolvere il problema, che ha riguardato piazza Cugini Bartesaghi e Caduti cascimatesi, nella frazione di Cascina Amata a Cantù.

Il problema

Qui, infatti, l’illuminazione pubblica è rimasta spenta dal mese di gennaio. Ma il black out si era già verificato in precedenza, subito dopo le vacanze estive. Come aveva denunciato la canturina sul Giornale di Cantù in edicola sabato 22 febbraio, il figlio, che risiede nella frazione, le aveva evidenziato il problema una prima volta a settembre dell’anno scorso, al ritorno dalle ferie. In quella circostanza, dopo la comunicazione in Comune di Funghi, l’illuminazione pubblica era stata riparata ed era tornata a essere attiva.

Black out da gennaio

Questo fino al mese di gennaio, quando il problema si era ripresentato, senza in pratica essere risolto malgrado la canturina avesse nuovamente scritto agli uffici comunali per segnalare l’ennesimo guasto, purtroppo non ricevendo alcuna risposta dagli stessi uffici competenti. La svolta nella giornata di lunedì 3 marzo. «Volevo avvisare di un miracolo a Cantù - ci ha scritto la cittadina - Dopo quasi due mesi, finalmente ieri sera (lunedì, ndr) Cascina Amata era illuminata. Grazie anche a voi».

La piazza della frazione

Problema risolto, dunque, per una piazza, inaugurata nel gennaio del 2011, che, come è noto, è organizzata su due livelli: quello più in basso è adibito a parcheggio, mentre quello più in alto, che dall’area di sosta può essere raggiunto utilizzando una rampa, è occupato da panchine dove è possibile sedersi e trascorrere del tempo a chiacchierare. Il problema segnalato da Wilma Funghi, che a intermittenza si è fino a ora ripetuto in piazza Cugini Bartesaghi e Caduti cascimatesi, era emerso anche durante l’incontro dello scorso ottobre con l’assessore con delega ai Rapporti con le frazioni Andrea Lapenna, anche a seguito di altre segnalazioni che erano state fatte in Comune da residenti della frazioni e pubblicate nuovamente sul Giornale di Cantù nell’edizione di sabato 31 agosto 2024. La speranza è ora che il guasto sia stato definitivamente sistemato, così da evitare che un luogo di aggregazione quale potrebbe essere la piazza centrale della frazione, sia in realtà poco utilizzata a causa della mancanza di un sistema di illuminazione pubblica adeguato.