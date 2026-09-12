Torna la Marcia all’Ombra del Campanile

Torna domenica 20 settembre la tradizionale Marcia all’Ombra del Campanile, manifestazione non competitiva nata negli anni Ottanta per iniziativa dell’oratorio di San Paolo e sostenuta dalla Bcc Cantù e da numerosi sponsor.

L’evento

Il tema scelto per questa edizione è «Pace fra noi», un invito a iniziare il nuovo anno pastorale e sociale all’insegna della pace, della comunità e del camminare insieme. «La pace non è solo un dono da invocare nella preghiera o da auspicare nelle trattative dei potenti della terra – ha sottolineato don Paolo Confalonieri – ma è qualcosa che si può e si deve costruire dal basso. Il campanile di San Paolo richiami tutti noi alla necessità di camminare insieme e di alzare lo sguardo verso un desiderio di verità, bellezza, bontà e pace». Tre i percorsi proposti, da 6, 8 e 11 chilometri, adatti a partecipanti di tutte le età. Le iscrizioni si raccolgono al bar dell’oratorio di San Paolo, in via Fiammenghini, la domenica dalle 11 alle 12.30 e da lunedì a sabato dalle 15 alle 18. La quota è di 7 euro, gratuita dal secondo figlio. Il ritrovo è fissato alle 8.30, con partenza alle 9. Alle 11.30 seguirà la santa messa. Parte del ricavato sarà destinato a urgenti lavori di manutenzione dell’oratorio San Paolo. L’appuntamento quindi a domenica 20 settembre: una camminata per stare insieme e un messaggio di pace per tutta la comunità.