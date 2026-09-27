Torna la Mostra Internazionale del Pizzo

Da giovedì 1 ottobre fino a lunedì 5, Novedrate torna protagonista delle rassegne culturali del territorio con la XXXIII Mostra Internazionale del Pizzo. Realizzata dal Comune in collaborazione con il Comitato Novedratese promozione del Pizzo e l’Università eCampus, conta anche il patrocinio della Provincia di Como e del Comune di Cantù e il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e del supporto degli sponsor.

Il tema

Il tema di questa edizione è «Mani, saperi, futuro. Intrecci di storie e di bellezza» e andrà in scena, come di consueto, nei punti più iconici del paese: Villa Casana, l’Università e-Campus, il Salone Polivalente del Municipio e nella chiesa dei Santi Donato e Carpoforo. Cinque giorni per incontrare persone, territori, culture diverse attorno a un patrimonio culturale condiviso e trasformato. Cinque giorni tra opere, incontri, dimostrazioni, attività per bambini e famiglie, scuole e iniziative dedicate alla comunità. L’ambizione dell’edizione 2026 è guardare alla tradizione «non soltanto come patrimonio da conservare, ma come sapere vivo, capace di essere trasmesso, reinterpretato e messo in relazione con i linguaggi del presente». Senza dimenticare le chiavi interpretative del futuro, che entra a far parte della rassegna interrogando il rapporto fra sapere artigianale e contemporaneità.

Giovedì 1 ottobre l’inaugurazione

Nei primi di ottobre si riuniranno merlettaie, le vere protagoniste, e delegazioni italiane ed europee provenienti dalla stessa Novedrate e poi Cantù, Gorizia, Gubbio, Isernia, Montefusco e Pescocostanzo, ma anche da Sebourg in Francia, Serra d’El Rei in Portogallo, Vamberk nella Repubblica Ceca, Camariñas in Spagna e Kiskunhalas in Ungheria. L’inaugurazione che apre la mostra è in programma per giovedì 1 ottobre alle 18.30 in Villa Casana. Gli spazi rimarranno aperti dalle 10 alle 20 da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre, quando si terrà la cerimonia conclusiva alle 18.

Il programma

Ecco gli appuntamenti da non perdere. Al Salone Polivalente, venerdì 2 ottobre alle 18 verrà inaugurata la mostra fotografica «Silenti dialoghi» di Walter Gumiero, Aurelio Porro e Maurizio Radice. Sabato 3 ottobre alle 10 all’eCampus, il convegno «Intrecci contemporanei. Arredo-design e merletto, insieme verso il futuro». Sempre al polo universitario, «Pizzo in pixel», mostra e laboratori di stampa in 3D per i più piccoli a cura di «Sì progetti per bambini». Ancora sabato, alle 16.15 a Villa Casana, verrà presentata Erni, la merlettaia sviluppata con l’intelligenza artificiale, che accompagnerà i visitatori, mentre le delegazioni presenti terranno un workshop delle lavorazioni del pizzo a tombolo. Domenica 4 ottobre infine la Camminata dell’Inclusione, la messa con la preghiera per le merlettaie, in piazza Umberto I l’annullo filatelico speciale della 33esima Mostra («A fà pizz…») e visite guidate a mostra e centro paese nella rassegna Ville Aperte.