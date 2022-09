Torna la serata di beneficenza de "Il Mantello"

Si terrà giovedì 29 settembre 2022 alle 19.30 al Golf Club di Carimate, in via Airoldi.

“Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele”. Con questa massima di Seneca l'associazione Il Mantello invita i propri sostenitori, amici, soci e chiunque voglia partecipare alla cena benefica che si terrà giovedì 29 settembre al Golf Club di Carimate. Il ricavato sarà devoluto per sostenere lo sviluppo delle cure palliative sul nostro territorio.

"Dopo i difficili venti degli ultimi anni, che ci hanno insegnato a orientare al meglio le vele de Il Mantello, approderemo a bordo piscina per festeggiare insieme a voi la nostra navigazione che prosegue su nuovi mari e con nuovi venti. È il momento di tornare a incontrarci, dopo tre anni di tornare finalmente a guardarci negli occhi per continuare ancora con più slancio a impegnarci nelle nostre attività - commenta Enrica Colombo, presidente de Il Mantello - Sarà non solo una serata di raccolta fondi, per noi ha un forte valore umano, quello di stringere i legami tra volontari, simpatizzanti e territorio e raccontare come si è lavorato anche durante la pandemia e quali progetti sono già in cantiere per il futuro. Il tema delle cure palliative deve rimanere alto all'interno del dibattito, è un sostegno alla cura nel fine vita che anche il Covid ci ha fatto capire quanto sia fondamentale".