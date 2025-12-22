Torna la tradizionale fiaccolata al Cornizzolo

L’appuntamento è per domani, mercoledì 23 dicembre, con la salita alla cima del monte. Partenze da Eupilio, Suello e Civate

Suggestiva illuminazione notturna dei sentieri

Non poteva mancare anche quest’anno la tradizionale Fiaccolata al Cornizzolo organizzata dalla Società escursionisti Civatesi e dal gruppo Cai di Civate, con il patrocinio del Comune di Eupilio. La manifestazione si svolgerà domani, 23 dicembre, giorno dell’Antivigilia di Natale. La suggestiva fiaccolata illuminerà i sentieri regalando un momento unico di condivisione, tradizione e atmosfera natalizia.

Ecco i punti di partenza in quota

Il ritrovo in quota è alle 18.45. Si potrà scegliere da dove prendere il via con la fiaccolata: possibili punti di ammassamento sono Pra Piott a Civate (sentiero 11), Alpett a Suello e Monte Pesora (nella cresta sopra il Piantone) a Eupilio. In tutte e tre le località saranno distribuite le fiaccole ai partecipanti. Il corteo luminoso avrà poi inizio alle 19.

Messa alla chiesetta degli Alpini

Una volta arrivati in cima verrà celebrata come consuetudine la messa alla chiesetta degli Alpini. Al termine della funzione religiosa verrà servita trippa al rifugio Marisa Consigliere, accompagnata da vin brulè, panettone e pandoro per tutti. Ai partecipanti è fortemente consigliato di indossare abbigliamento e calzature adeguati e di portare con sé una torcia elettrica, munita di batteria di scorta.

Tutto si concluderà per le 23

Il fine sarà benefico, come sempre. Parte del ricavato sarà infatti devoluto per iniziative solidali.

La manifestazione si concluderà per le 23. Si ricorda che la strada che da Eupilio sale a Campora verrà chiusa fin dalle 16.