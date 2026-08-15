Torna la tradizione con la Festa di San Rocco

Gli eventi legati alla ricorrenza prenderanno il via oggi, sabato 15 agosto, e si chiuderanno il 17
Rosario e reliquiario esposto per i fedeli
In via Trieste, nella serata di oggi, sabato 15 agosto, alle 20.30, in occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria verrà recitato un rosario meditato nella chiesetta dei Santi Carlo e Rocco.
Domani, domenica 16 agosto, invece, verrà esposto il reliquiario di San Rocco e la chiesa resterà aperta l’intera giornata per la devozione dei fedeli.
Messa in onore del patrono
Il 17 agosto, lunedì, alle 20.30, ci sarà la celebrazione eucaristica in onore del santo patrono. Un momento atteso, poiché la chiesa voluta dal popolo di Incino ha sempre mantenuto con Erba un legame molto profondo.