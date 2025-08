Torna la tradizione con la Madonna della neve

Evento

C'è attesa per la festa e per il bellissimo spettacolo pirotecnico sul lago.

Bancarelle e mercatino lungo la via Mazzini

Il lago sarà illuminato da numerosi lumini

A Pusiano è di nuovo tempo di festa. Torna la tradizione con la celebrazione della Madonna della neve. Oggi, lunedì 4 agosto, ci sarà il clou della manifestazione molto sentita dai pusianesi e che richiama sempre molti visitatori.

Dalle 18 via Mazzini si riempirà di bancarelle e di un mercatino di hobbisti. Alle 22.15 prenderà il via l'atteso spettacolo pirotecnico sul lago che già al calar della sera verrà illuminato con i suggestivi lumini. A mezzanotte verrà celebrata la messa solenne al santuario della Madonna della neve.

Messe ogni ora in santuario

La parte religiosa della festa dedicata alla Madonna della neve si svilupperà in particolare nella giornata di domani, martedì 5 agosto. Verranno infatti celebrate messe al santuario dalle 6 alle 11, una ogni ora. Un'ultima celebrazione sarà alle 16. Alle 8.15, invece, la funzione si svolgerà nella chiesa parrocchiale in paese. Dalle 7.30 alle 12 sarà attivo un servizio bus navetta da piazza lago per chi è impossibilitato a raggiungere il santuario a piedi.