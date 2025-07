Torna l'aria condizionata: riapre l'aula studio

Dopo un paio di settimane di chiusura forzata a causa delle temperature elevate e del guasto all'impianto di condizionamento, gli spazi hanno riaperto ufficialmente

L’aula studio de Lo Snodo, situata nei locali riqualificati della stazione di Erba, ha riaperto ufficialmente. Durante la chiusura temporanea, resasi necessaria dopo il superamento dei 30 gradi interni e una serie di interventi tecnici andati a vuoto, numerosi frequentatori e volontari hanno fatto sentire la loro vicinanza, segno di quanto questo spazio sia sentito come un bene comune da preservare.

Lo sottolinea lo stesso presidente, Simone Pelucchi:

"Abbiamo ricevuto tanti messaggi di supporto e incoraggiamento. Siamo davvero grati a chi ci sostiene ogni giorno, in particolare ai nostri volontari, che rendono possibile tutto questo con il loro impegno quotidiano. Abbiamo potuto finalmente riaprire in sicurezza e con ambienti di nuovo accoglienti e vivibili: l'intervento tecnico risolutivo è stato completato e l'impianto di aria condizionata è tornato a funzionare regolarmente".

Dunque, l’attività di aula studio e co-working ha ripreso regolarmente, con apertura garantita fino al 31 luglio, prima della consueta pausa estiva durante il mese di agosto. Gli spazi saranno aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 e il lunedì anche dalle 21 alle 23. L'aula studio, aperta senza interruzioni da gennaio 2023 (escluso i mesi di agosto), ha totalizzato oltre 6mila e 300 ore di apertura grazie al contributo di più di 45 volontari, offrendo un luogo gratuito, accogliente e accessibile per studiare e lavorare, con spazi dedicati sia al silenzio che al lavoro di gruppo. I frequentatori, invece, sono oltre 950.

Il presidente Pelucchi invita tutti a tornare a studiare "in compagnia":

"Invitiamo tutte e tutti a tornare, per sfruttare al meglio queste ultime settimane prima della pausa estiva. Chi ha bisogno di un posto fresco, silenzioso e ben organizzato per studiare o lavorare sa che Lo Snodo è di nuovo aperto. Come sempre, l'ingresso è gratuito e non è necessaria prenotazione".