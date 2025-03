Torna lo "Strike di primavera" di Noivoiloro

Dopo il successo della scorsa edizione l’appuntamento di sport inclusivo raddoppia le tappe

Tappa conclusiva a Nerviano

"Strike di primavera 2025": torna oggi, sabato 1° marzo, il grande evento di bowling inclusivo di Noivoiloro e quest’anno lo fa con un doppio appuntamento. L'associazione sportiva dilettantistica Nvl ha infatti annunciato il ritorno della competizione di bowling dedicata ad atleti con disabilità, che quest'anno raddoppia il suo format con due tappe: la prima sfida si terrà oggi presso il Bowling Erba, mentre l’appuntamento conclusivo è già fissato per il 24 maggio al Bowling di Nerviano, dove verranno incoronate le stelle di questa edizione.

Prevista la presenza di oltre sessanta atleti

Gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre sessanta atleti in rappresentanza di diverse associazioni sportive del territorio, tra cui Asd Oltretutto 97, Special Arluno aps, Vharese, Casa di Dario e Sesamo odv, tutte con i loro atleti con disabilità.

Un'esperienza competitiva adatta a tutti

Il torneo, articolato nella formula "double round", vedrà ogni atleta impegnato in due partite da dieci frame ciascuna. Il regolamento tecnico prevede due classifiche separate: una per gli atleti che utilizzeranno le "spondine" e una per chi gareggerà in versione standard. Un approccio che permette a tutti, indipendentemente dal proprio livello tecnico, di vivere pienamente l’esperienza competitiva.

Un'occasione di vivere lo sport in modo inclusivo

Ma "Strike di primavera" è molto più di una semplice competizione sportiva, come sottolineano gli organizzatori di Noivoiloro: