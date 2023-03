Questo fine settimana torna l'ora legale: dormiremo un'ora in meno, ma le giornate torneranno ad essere molto più lunghe.

Torna l'ora legale: lancette in avanti di 60 minuti nella notte tra sabato e domenica

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 le lancette di tutti i nostri orologi si sposteranno automaticamente, o dovranno essere spostate, avanti di un'ora. Il cambiamento dell'ora, da solare a legale, avverrà, come di consueto, alle 2 di notte. Ciò vuol dire un'ora in meno di sonno, ma anche giornate molto più lunghe e vivibili fino a tardi da qui e all'autunno.

Questo cambio ha effetti positivi, soprattutto sulle nostre abitudini di consumatori. Infatti, giornate più lunghe significano anche minori consumi di energia elettrica e minori emissioni di anidride carbonica. Ma recenti studi hanno anche testimoniato come il cambio dell'ora spesso possa causare problemi psico fisici e di salute alle parsone. Proprio per questo da anni si discute sull'abolizione del cambio dell'ora, ma nonostante qualche indiscrezione non si è mai arrivati a una decisione definitiva.