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Torna «Missione Babbo Aido» in Pediatria.

L’iniziativa

La bella iniziativa è organizzata dalla sezione canturina di Aido, presieduta da Sergio Cattaneo, e da Fondazione Abio, in collaborazione con Avis Cantù, BeaVive, la Nazionale italiana calcio trapiantati, l’Asd Cantù San Paolo e Le Sfogliatelle. Si tratta di una raccolta di giocattoli, materiale scolastico e libri a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dei reparti pediatrici degli ospedali di Cantù, Como, Erba e Gravedona. I negozi che hanno aderito all’iniziativa benefica sono, nello specifico: a Cantù, la Libreria Spazio libri La Cornice in via Ospedale, l’Emporio Savoia in via Toti, Viganò Edoardo e figli in via Tagliamento e la libreria La Speranza in via Pasubio; a Carugo invece, la libreria Al sette in via Baracca; a Como, la libreria La ciurma in viale Lecco e il negozio di giocattoli Città del Sole in via Collegio dei dottori; infine a Lomazzo, la libreria Sottobosco, in viale Trento. L’iniziativa promossa dalla sezione canturina di Aido e dalla Fondazione Abio gode altresì del patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cantù.