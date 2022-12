Torna Un Dono a Natale con 1.300 pacchi alimentari per le famiglie bisognose: a consegnarli il Como 1907 e i Lions

Si rinnova anche per il Natale 2022, quest'anno in collaborazione con il Como 1907, la distribuzione dei pacchi di Un Dono a Natale, iniziativa di Amici di Como in collaborazione con Consorzio Como Turistica, iniziativa di solidarietà nell’ambito di Città dei Balocchi.

Torna Un Dono a Natale con 1.300 pacchi alimentari per le famiglie bisognose

I bomber lariani Patrick Cutrone, Alberto Cerri e Luca Vignali si sono recati presso la sede de La Nostra Famiglia per ritirare i pacchi e hanno poi raggiunto Rebbio per la distribuzione degli stessi alla parrocchia di Don Giusto della Valle. Per il terzo anno consecutivo sono stati confezionati 1.300 pacchi dono - che contengono alimenti natalizi, ma non solo, per un totale di circa 15 prodotti per ogni pacco - che andranno a scaldare il cuore di altrettante famiglie.

L’iniziativa Un Dono a Natale ha avuto anche per questa terza edizione il patrocinio della Diocesi di Como e del cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, e il punto di riferimento per la consegna sono le parrocchie della Diocesi di Como che ben conoscono direttamente le famiglie in difficoltà, oltre a alcuni Comuni della nostra provincia.

Rinnovando una consolidata tradizione di condivisione di ideali e di impegno con il Centro di Lavoro Guidato “La Nostra Famiglia” di Como, sono stati coinvolti i ragazzi del Centro che si sono cimentati con i loro Educatori e Volontari nel farsi “dono”, lavorando per rendere felici i destinatari dei pacchi che hanno confezionato con amore, con impegno e con autentica gioia e pace.

Tante le realtà associazionistiche e imprenditoriali che hanno scelto di sposare questo progetto e fare la propria parte. L’iniziativa Un Dono a Natale è sostenuta da: Intesa Sanpaolo, Rio Mare Bolton Food, Bianchi Group, Zetacarton, Bennet, Poliform, Softer, Larioseta, Caffè Milani,

Fumagalli Salumi, Granmercato, Cantaluppi Tavernerio, Eurospin, Plozza Vini.

Un Dono a Natale ha avuto anche la collaborazione fondamentale di Anteas. Il Centro di Lavoro Guidato La Nostra Famiglia di Como con i propri volontari hanno dato un importante e fattivo contributo per la parte logistico-organizzativa. Inoltre il Lions Clubs International Distretto 108 Ib 1 DG Francesca Fiorella Trovato, Anno Lionistico 2022/2023, è partner e garante per la distribuzione dei pacchi dono natalizi di "Amici di Como", nei territori dove hanno sede i Club del Distretto 108 Ib 1.

In particolare il Lions Club Cantù- Mariano Comense, ha consegnato pacchi con vivande varie e dolci natalizi alla Mensa di Solidarietà di Cantù, che li utilizzerà per famiglie bisognose del territorio canturino e marianese. Una grande rete di solidarietà che ha unito associazioni, istituzioni e aziende che per questo Natale hanno voluto lasciare un segno tangibile di aiuto al prossimo.