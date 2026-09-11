Un’intera giornata nel cuore della città dedicata al valore del tempo condiviso, alla socialità e alla partecipazione attiva: torna «Vivere serenamente la terza età a Cantù», la manifestazione promossa dal Comune di Cantù – Assessorato ai Servizi Sociali, con il supporto di Consorzio Domicare, la Cooperativa In Cammino e Associazione Incontri, giunta quest’anno alla XV edizione.

La manifestazione

Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 22, piazza Garibaldi si trasformerà in uno spazio aperto di incontro e partecipazione, con un programma che intreccia prevenzione e benessere, attività motorie, cultura, informazione, spettacolo e momenti conviviali. Una giornata aperta all’intera comunità, costruita grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni e realtà sociali del territorio. La manifestazione sarà inaugurata alle 10 alla presenza delle autorità locali. Nel corso della mattinata saranno proposte le attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cantù, con dimostrazioni di primo soccorso e BLS e la possibilità di effettuare prove di pressione e glicemia; uno spazio dedicato all’invecchiamento attivo; un laboratorio creativo; una lezione di ginnastica dolce e una dimostrazione di Tai Chi Ch’uan. Il programma comprende inoltre due visite guidate, alla Chiesa di Santa Maria e alla Madonnina – battistero a San Paolo, e il pranzo in compagnia, il cui contributo sarà destinato alla mensa solidale. Alle 14.15 è previsto un momento informativo con la partecipazione dell’Azienda Speciale Consortile Galliano, della Cooperativa Sociale Acquamarina – Consorzio Domicare, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Cantù e con la Cooperativa Progetto Sociale. L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare ai cittadini alcune novità nelle modalità di accesso ai servizi e agli interventi rivolti alla non autosufficienza. Nel pomeriggio spazio poi alle occasioni di intrattenimento, con lo spettacolo teatrale, Il direttore O Saracino e le sue segretarie, del gruppo teatrale I Ginevrini della R.S.A. 2 Garibaldi Pogliani e, dalle 16, Musica senza età con Mario D’Ambrosio. Alle 18.30 si terranno la premiazione dei vincitori del torneo di bocce e l’aperitivo; la giornata si concluderà con l’esibizione della Scuola di ballo Lady Anna, dalle 19.45 alle 22, con ballo liscio e tango e il coinvolgimento del pubblico.

Le parole dell’assessore

«La quindicesima edizione di Vivere serenamente la terza età racconta un’idea di città nella quale ogni fase della vita può essere vissuta continuando a partecipare, coltivare relazioni e fare nuove esperienze. Questa giornata nasce proprio per creare occasioni di incontro, ma anche per mettere a disposizione strumenti di prevenzione, informazione e benessere e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella nostra comunità. Il programma è il risultato di un lavoro condiviso con tante realtà del territorio, che durante tutto l’anno costruiscono relazioni, contrastano l’isolamento e offrono opportunità concrete di socialità e sostegno. A tutte loro va il nostro ringraziamento», ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Girgi. Le iniziative collegate alla manifestazione prenderanno il via già sabato 19 settembre, con il torneo di bocce a coppie organizzato da La Rizzada aps dalle 17. Nella stessa giornata sono inoltre previsti il Caffè Alzheimer aperto, dalle 14.30 alle 16.30, alla Cooperativa Il Gabbiano in via Baracca 58, e l’incontro Informiamoci sulle demenze, dalle 15 alle 16.30 allo spazio famiglia Edu_ca in Sala Somaini.