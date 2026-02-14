Tornano al Carnevale canturino i Magnan de Cantù.

L’appuntamento

L’appuntamento tradizionale è in programma per venerdì 20 febbraio. Sarà l’occasione per rievocare l’antica professione degli stagnini, coloro che rivestivano di stagno le pentole di rame, vestiti con abiti stracci e consumati, ma anche con il volto per lo più nero, coperto dalla fuliggine. E’ anche l’opportunità di divertirsi insieme nel contesto dei festeggiamenti per il Carnevale canturino. L’evento si svolgerà in piazza Garibaldi. L’inizio è previsto alle 20.30 e il termine fissato per l’1 di notte. Nel centro di Cantù ci saranno gli otto carri del Carnevale canturino: i Magnan de Baraggia, i Magnan del Murnè, i Magnan del Lisandrin, i Cagnavin de Fecc, i Magnan de Varenna, i Magnan del Terrò, i Magnan de Margna e infine i Magnan de nuvel.

Tredicesima edizione

Questo evento è stato organizzato per la prima volta nel 2011, ripetendosi puntualmente – eccezion fatta nel periodo della pandemia – sino a giungere quest’anno alla tredicesima edizione. Sarà possibile mangiare panini con la salamella e anche altri piatti a sorpresa. Della musica invece si occuperà dj Friz.