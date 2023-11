Tornano i Christmas Awards della Pallacanestro Cantù

Pallacanestro Cantù torna con la seconda edizione dei Christmas Awards, la quale si terrà martedì 12 dicembre presso Il Nuovo Bosco di via Betulle, 7, a Novedrate.

Nella serata del Gran Galà, ideato dal GM Alessandro Santoro e dal vicepresidente e patron dell’evento Walter Sgnaolin, verranno premiati i personaggi che si sono distinti nel 2023 nell’ambito dello sport e della vita sociale della Provincia di Como.

Nella serata, oltre agli “Awards” sportivi, non mancheranno anche “Premi Speciali” e “Premi alla Carriera” per chi si è messo in luce nella propria vita sportiva, sociale e professionale, ricordando e dando valore a quanto nel corso degli anni si è fatto nella Provincia di Como e di parte della Brianza.

Il commento di Sgnaolin

“Lo scorso anno – commenta il vicepresidente di Pallacanestro Cantù, Walter Sgnaolin – abbiamo lanciato la prima edizione dei Christmas Awards, sottolineando che sarebbe stato un appuntamento annuale in cui si riconoscono e festeggiano donne e uomini del nostro territorio che operano e si distinguono con grande passione per lo sport e per il sociale. Sono davvero contento che quanto abbiamo solo accennato nella scorsa edizione si confermi e diventi un incontro annuale in cui la nostra comunità può identificarsi. Dal primo momento che ci siamo adoperati per creare questa kermesse ho pensato al valore che può dare a chi riesce a riscuotere popolarità, anche fuori dalla nostra provincia, e a chi lavorando nell’ombra può far emergere l’importanza delle proprie attività sociali e sportive. Viviamo in un mondo in cui si conosce il prezzo di tutto e poco il valore di tanti. Il Christmas Awards vuole riscoprire valore e valori".

Le parole del presidente Allievi

“Sono orgoglioso che la società che rappresento si sia impegnata anche quest’anno nell’organizzazione di questi premi per tributare un giusto riconoscimento a chi si è distinto nel nostro territorio sia in quello che è il nostro mondo, quello sportivo, ma anche fuori dal campo di gioco. Per questo non posso che ringraziare calorosamente Walter Sgnaolin per essersi speso in prima persona per realizzare quella che sarà una serata speciale”.

La giuria

Le “Nomination”, i “Premi Speciali” e i “Premi alla Carriera” sono stati valutati e selezionati da una Commissione di Merito, composta da Roberto Allievi, Carlo Recalcati, Edoardo Ceriani, Carlalberto Ludi e Luca Rossini, a garanzia della massima trasparenza.

L’evento sarà presentato da Metis Di Meo, conduttrice televisiva RAI, e Andrea Roncato, noto attore e personaggio televisivo.