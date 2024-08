Tornano i treni: due corse fermeranno da settembre

I treni torneranno a fermarsi alla stazione di Caslino d'Erba. A stabilirlo è stata Regione Lombardia che nei giorni scorsi ha risposto a un’esplicita richiesta del sindaco Marco Colombo.

La richiesta del sindaco

Il primo cittadino di Caslino aveva infatti inviato un’email a Franco Lucente, assessore regionale a Trasporti e Mobilità Sostenibile, chiedendo "una variazione d’orario sulla linea Milano – Seveso – Asso di cui Caslino d’Erba fa parte".

In particolare, Colombo aveva domandato che "i treni, in totale sei al giorno, che transitano tra le stazioni di Erba e Asso e che attualmente non effettuano la fermata a Caslino d’Erba si fermino in suddetta stazione. Questo sia per venire incontro alle esigenze dei cittadini di Caslino che per ragioni di lavoro e studio si spostano abitualmente usando un mezzo di trasporto ecologico, sia per incentivare il turismo che la mia Amministrazione vuole sicuramente sviluppare".

La fermata a Caslino era stata infatti soppressa da qualche anno. Il sindaco Colombo aveva già portato la questione all’attenzione del consigliere regionale Sergio Gaddi attraverso il suo collaboratore Lorenzo Morandotti. Detto fatto: nel giro di pochi giorni è arrivata la risposta dell’assessore Lucente che ha parzialmente accontentato il primo cittadino caslinese.

"Come già anticipato al dottor Morandotti, la informo che in data 12 luglio abbiamo formalizzato a Trenord la richiesta di studiare il ripristino del pieno servizio ai treni che ora non effettuano fermata a Caslino d'Erba, al fine di andare incontro alle esigenze segnalate - si legge nella risposta arrivata dalla Regione - Trenord ha risposto il 29 luglio informando di prevedere l’inserimento della fermata di Caslino per i due treni numero 1615/4615 e 628 a partire dal prossimo 9 settembre".

In forse altre due da dicembre

Ma non solo, perché l’assessore anticipa che "nella lettera si comunica la possibilità, a dicembre, di dare ulteriormente seguito alla richiesta, assegnando la fermata anche ai treni 1673 e 2679. Per l’assegnazione della fermata ai restanti treni, occorre, invece, il completamento dei lavori di potenziamento infrastrutturale previsti sulla linea, che consentiranno di superare gli attuali limiti della rete".

Una parziale vittoria, dunque, per il sindaco e soprattutto per i caslinesi che da settembre potranno tornare a prendere il treno direttamente in paese.