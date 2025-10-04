Tornano le borse di studio Baggi e Fumagalli

L’Amministrazione comunale di Arosio ha confermato anche per quest’anno il doppio bando per la concessione di premi per gli studenti meritevoli. Sono state rinnovate, infatti, sia la borsa di studio dedicata a Gino Fumagalli sia alla memoria di Angelo Gianni Baggi.

La borsa alla memoria di Fumagalli

L’assessore Marta Clerici parte proprio dalla borsa di studio Fumagalli:

“È oramai una tradizione. Fumagalli era un professore che ha aiutato i giovani arosiani meritevoli di studiare ma che non avevano i mezzi economici per proseguire. È un professore che ha fatto molto per tante persone”.

Le due borse di studio dal valore di 500 euro ciascuna sono riservate agli studenti che hanno terminato le scuole medie lo scorso anno e che hanno avuto una media dell’otto o superiore.

La borsa di studio Baggi

Clerici prosegue:

“La borsa di studio della fondazione Baggi, invece, è riservata agli studenti di prima, seconda, terza e quarta superiore ed è attiva da circa una decina d’anni”.

Sono previsti quattro premi da 500 euro ciascuno. La media dei voti ricevuti, anche in questo caso, dev’essere di otto o superiore.

Domande entro il 25 ottobre

Per entrambi i premi di studio, è necessario preparare l’apposita domanda seguendo un modello disponibile sul sito del Comune e, successivamente, mandare la richiesta a daprotocollare@comune.arosio.co.it. Il termine ultimo per inviare le domande è il 25 ottobre.

La premiazione

Successivamente, dopo la scadenza dei termini, le commissioni delle due borse di studio si riuniranno e si terrà una premiazione il 15 novembre. Sarà un momento importante per il paese e per gli studenti che riceveranno questi prestigiosi premi.

La borsa di studio Fumagalli e quella Baggi hanno il merito di dare un riconoscimento non solo materiale agli studenti che si sono impegnati a scuola con risultati sopra la media. La lunga tradizione di questi premi, inoltre, li rende un importante momento di comunità per il paese.