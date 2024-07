Tornano puliti i muri di via Turati: cancellata anche la minaccia a Lo Snodo

Di nuovo rulli, pennelli e vernice per togliere le scritte anarchiche in città

Un lavoro iniziato lo scorso 25 maggio

I muri di via Turati 5 e 7 a Erba sono stati definitivamente puliti dalle scritte vandaliche grazie all’associazione Lo Snodo che è tornata - armata di rulli, pennelli e vernice - per completare il lavoro iniziato lo scorso 25 maggio.

"Durante il nostro intervento di pulizia non avevamo potuto rimuovere alcune scritte per motivi di indagini giudiziarie - spiega Simone Pelucchi, presidente del sodalizio - Tra queste anche la scritta di minaccia verso la nostra associazione: "Giù le mani dalle scritte, o Lo Snodo brucia"".

Un'esperienza di cittadinanza attiva

I ragazzi de Lo Snodo sono dunque tornati per concludere il lavoro: "E' stata una bella esperienza di cittadinanza attiva e cura verso il proprio territorio. Alle minacce e all’anonimato, abbiamo risposto con la civiltà e la partecipazione. A volto scoperto", chiude Pelucchi.

L’attività di riqualificazione di via Turati effettuata a fine maggio e in quest'ultima occasione ha riscontrato un ottimo successo nella comunità: generando ringraziamenti, complimenti e tanta solidarietà all’associazione.

Iniziative per sensibilizzare le persone

Queste attività proposte da Lo Snodo rientrano in una serie di iniziative che l’associazione svolge al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente che ci circonda. Solo negli ultimi mesi, infatti, il sodalizio ha svolto diverse attività di pulizia sul territorio erbese.