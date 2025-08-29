Torneo di burraco benefico per dare ai giovani un campo da beach volley

la bella inziiativa degli anziani

L'appuntamento è andato sold out in poche ore

A Orsenigo manca un punto di aggregazione per i giovani? Cc pensano gli anziani. E’ infatti dell’associazione anziani e pensionati l’idea di organizzare per mercoledì prossimo 3 settembre un torneo di burraco benefico per sostenere la creazione di un campo da beach volley in oratorio e dare ai giovani un luogo dove potersi ritrovare.

Iniziativa sold out in poche ore

Annunciata nei giorni scorsi, l’iniziativa è andata sold out in pochissimi giorni. Spiega il presidente del sodalizio Carlo Molteni: «Tutto è nato perché in paese i giovani non hanno un punto di aggregazione dove trascorrere le serate estive - afferma - Si ritrovano da giugno a settembre a girare per il paese, allo sbaraglio, a volte entrano qui in casetta... Così la parrocchia e i genitori hanno lanciato questa proposta: di creare un campetto da beach nel campo sportivo dell’oratorio. Naturalmente questo implica dei costi: già alcune associazioni sono intervenute e noi abbiamo voluto fare la nostra parte».

L’appuntamento, che come detto è già pressoché sold out per motivi di spazio, permetterà di contribuire attivamente nella realizzazione del campo. «Speriamo diventi un luogo dove si ritrovano - aggiunge - Siamo contenti di questo successo: non pensavamo a questo bel risultato». Il ricavato dell’evento e nello specifico delle quote di partecipazione di 15 euro a persona, permetterà di sostenere la costruzione e gli interventi necessari.