Tour estivi nel Parco regionale della Spina Verde

Tour estivi tra San Fermo della Battaglia e Como nel Parco regionale Spina Verde.

Tour estivi: le proposte

Prosegue per tutta l’estate la stagione 2026 del Parco regionale Spina Verde e del Castel Baradello. Un ricco programma di tour nel mese di agosto, organizzato da Slow Lake Como, per andare alla scoperta di quest’importante area protetta. Rocce Parlanti a Pianvalle, domenica 2 agosto e domenica 30 agosto alle 10: uno dei siti archeologici più rilevanti del Nord Italia con affascinanti testimonianze protostoriche. Fonti millenarie e misteriose, incisioni rupestri, antichi abitati con testimonianze della civiltà Celtica di Golasecca e dei primi abitanti di Como. Il Sentiero degli 8 ponti e Villa Imbonati (novità 2026), domenica 9 agosto alle 10: percorso lungo il corso del fiume Seveso, scandito dalla serenità dell’acqua che scorre e dalla piacevole natura circostante, prevede l’attraversamento di otto ponticelli in ferro e include la visita a Villa Imbonati, a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, antica dimora del Seicento lombardo.

Tour Avventura tra fortini e trincee

Trincee, fortini, passaggi nascosti. Luoghi leggendari percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri. Un’avventura alla scoperta della Linea di difesa alla frontiera nord, con le sue installazioni militari quasi intatte. In questo caso, la data da segnare in agenda è quella di domenica 16 agosto, alle 10.

Il cuore inaccessibile della Spina Verde

Un sito affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa: a Camerlata una cava di arenaria da cui per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro monumenti. Il tour è in calendario per domenica 23 agosto, alle 10. Per oogni iniziativa, costo di partecipazione di 15 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, gratuito fino ai 5 anni. Dettagli e iscrizioni: www.castelbaradello.com.