Tour Miss Italia Lombardia, una canturina passa alle selezioni regionali

E' andata in scena ieri sera, venerdì 2 giugno2 2023, la seconda tappa del Tour Miss Italia Lombardia 2023. E tra le tre miss che passano alla fase successiva c'è anche una canturina.

La discoteca Mascara di Mantova ha ospitato la seconda selezione del Tour con un doppio appuntamento: nel pomeriggio il casting regionale per le nuove iscritte e alla sera la selezione regionale. Il casting è iniziato intorno alle 16. Al termine sono state promosse 15 ragazze e 3 Mascotte. Alle 17 le concorrenti hanno effettuato le prove in vista dello spettacolo e un corso di portamento organizzato da Rial Events che le ha aiutate ad avere più sicurezza in vista dello spettacolo serale.

Le miss hanno avuto modo di sciogliere la tensione con lo shooting fotografico che le ha rese ancora più visibili al popolo del web. Al termine del servizio fotografico le ragazze hanno cenato tutte insieme. Il look delle miss è stato curato da “Non Solo Lady di Marco Marazzi” e “Queens di Tinti Luana” per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

L’evento di intrattenimento serale è iniziato alle 21:30 durante la cena, un appuntamento imperdibile che tra sfilate ed esibizioni ha portato all’elezione di Giulia Botta, Miss Mascara. A un passo dal primo posto la seconda classificata, la canturina Miss Bellezza Rocchetta Franceska Andrea Pellizzoni, e la terza Miss Framesi Beatrice Butera. La serata è terminata con l’elezione delle 6 vincitrici, di cui le prime tre hanno ricevuto il tanto ambito accesso alle regionali.

Come annunciato Miss Bellezza Rocchetta è Franceska Andrea Pellizzoni, 20 anni di Cantù; alta 171 cm, capelli biondi e occhi verdi. Una frase che le ha cambiato la vita è “Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola” di Giovanni Falcone. Per questo motivo ha deciso di intraprendere il percorso di studi di giurisprudenza e il suo sogno nel cassetto è divenire un magistrato. Ha deciso di partecipare a Miss Italia perché una delle sue più grandi passioni è lo spettacolo.