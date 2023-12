Tour nelle rsa per portare il calore del Natale ai loro concittadini

Hanno portato un dono agli ospiti eupiliesi nelle case di riposo del territorio

Gesto d'affetto della società sportiva dell'oratorio di Eupilio e Longone

Non solo sport. Ma anche un piccolo - ma grande - gesto per scaldare il cuore di quanti trascorreranno il giorno di Natale in casa di risposo. I dirigenti dell'Asd Samz - a nome di tutta la società sportiva che fa a capo alla comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria - hanno fatto visita agli eupiliesi che si trovano ospitati all’interno delle rsa del territorio, facendo sentire loro la vicinanza di una comunità che li ricorda sempre.

Quattro le strutture visitate

Il tour ha toccato «Villa Dossel» a Caglio, «Don Pozzoli» a Canzo, «Karol Wojtyla» a Ponte Lambro e «Ca’ Prina» a Erba. "Sono stati una quindicina i nostri compaesani che abbiamo voluto omaggiare con lo stesso regalo che abbiamo fatto ai nostri ragazzi nel corso della festa di Natale. Ci è sembrato un bel modo per far sentire loro la nostra vicinanza. Hanno apprezzato talmente tanto che ci hanno invitato ad andare più spesso a trovarli - ha spiegato Gabriella Tacchini, presidente dell'Asd Samz - Da parte nostra è stata una proposta che esula da quanto è di competenza di una società sportiva, ma farlo ha dato una carica incredibile a tutti noi".