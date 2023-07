Una donazione da 30mila euro quella arrivata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia da parte dell'associazione "Tra Capo e Collo".

"Tra Capo e Collo" dona 30mila euro al Sant'Anna

L’associazione - presieduta dal dottor Paolo Ronchi, già primario della Chirurgia Maxillo-Facciale di Asst Lariana - ha donato la somma al gruppo multidisciplinare dell’ospedale dedicato alla cura delle neoplasie dell’area testa-collo. La donazione sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature, strumenti elettromedicali e l’incremento dell’attività formativa per migliorare l’assistenza dei pazienti.

“Fin dalla sua nascita - sottolinea il dottor Ronchi - la nostra associazione è stata sempre al fianco del gruppo multidisciplinare che cura le neoplasie dell’area testa-collo sia con iniziative nel campo della prevenzione e dell’aggiornamento culturale, sia con sovvenzioni per l’acquisto di attrezzature medicali. E vorremmo sottolineare questi aspetti, che indicano una presenza realmente attiva e radicata della nostra associazione nel territorio e a fianco dell’ospedale Sant’Anna. Quest’anno, grazie ai proventi raccolti con gli ultimi eventi ai quali l’associazione ha partecipato (come la Milano Marathon che ha visto la presenza di molti medici ed infermieri di Asst Lariana, contribuendo in modo sostanziale alla raccolta fondi), il consiglio direttivo ha deciso di devolvere un contributo ad ognuna delle sei strutture complesse che compongono il gruppo multidisciplinare (Otorinolaringoiatria - Chirurgia Maxillo-Facciale - Radioterapia - Oncologia - Anestesia/ Rianimazione - Fisioterapia). Con il gruppo multidisciplinare collaborano attivamente anche la Radiologia e l’Anatomia Patologica e l’augurio è di poter sostenere in futuro anche le loro attività“.

“L’associazione “Tra Capo e Collo” opera con costante generosità e vicinanza ai pazienti e ai professionisti che se ne prendono cura. Siamo grati e riconoscenti di questa attenzione” sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi.

Il contributo della Fondazione Comasca

La donazione è stata gestita attraverso il Fondo Sant’Anna, istituito alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus nel 2006 proprio con lo scopo di sostenere le strutture dell’omonimo ospedale e i progetti promossi.

La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus è nata con l'obiettivo di aiutare le persone a donare e a partecipare attivamente alla definizione e alla realizzazione del bene comune. La Fondazione fa da ponte fra coloro che vogliono donare a favore di progetti di solidarietà nella provincia di Como e le organizzazioni non profit che possono realizzare questi progetti. Favorire una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle opportunità presenti nel proprio territorio, rafforzare il senso di appartenenza e di coesione sociale, aumentare la capacità della comunità di risolvere autonomamente i propri problemi sono i principi che muovono l’operato della Fondazione della Comunità Comasca il cui primario obiettivo è migliorare la qualità della vita della propria comunità.