Tra Lurate Caccivio e Fusine si rinsaldano legami d'amicizia

L'incontro

Alpini, amministratori e accompagnatori hanno partecipato alla festa in Val Madre.

Una giornata per rinsaldare legami di amicizia tra Lurate Caccivio e Fusine.

Incontro a Fusine

Una delegazione di 20 persone, composta da Alpini, amministratori e accompagnatori, ha partecipato, nella giornata di domenica 13 luglio, alla festa organizzata a Fusine, per l’esattezza in Val Madre. "Il modo migliore per evidenziare l’importanza del gemellaggio, nato sulla scorta della tremenda alluvione del 1987 - esordisce Enrico Negretti, capogruppo delle Penne nere - Una bella giornata: eravamo rpesenti alla messa, alla processione e all’incanto dei canestri". Immancabile la presenza del sindaco Serena Arrighi, dell’assessore Elena Canil e del consigliere Angelo Rizzo. "Mantenere vivo un legame è fondamentale ed è quello che abbiamo fatto".

"Un legame che si rafforza nel tempo"

"È stato davvero emozionante partecipare alla festa della Val Madre a Fusine, paese con cui Lurate Caccivio è gemellato grazie a un legame nato dalla solidarietà e cresciuto nell’amicizia - spiega il primo cittadino - Questo gemellaggio affonda le sue radici nell’aiuto che i nostri Alpini, ancora oggi presenti e attivi con orgoglio, portarono in occasione dell’alluvione che colpì Fusine. Un gesto concreto che ha lasciato il segno, dando vita a un rapporto autentico tra le nostre comunità. Oggi, a distanza di anni, quell’unione è più viva che mai. Con un piccolo dono simbolico abbiamo voluto suggellare e rinnovare questo sentimento di vicinanza e rispetto reciproco. Grazie a Fusine, a Monica Taschetti, per l’accoglienza straordinaria, grazie ai nostri Alpini per essere esempio di valori e memoria.

Viva l’amicizia tra i nostri paesi".