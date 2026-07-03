Tra tornei e socialità, successo dello “Snodo Summer Camp” al centro sportivo

Lo sport come occasione per creare relazioni, conoscersi e fare comunità: è questo il bilancio dell’iniziativa promossa dall’associazione giovanile di Erba e dedicata ai ragazzi

La competizione ha lasciato spazio alla condivisione

Con lo “Snodo Summer Camp” il centro sportivo di Pusiano si è trasformato in uno spazio di incontro e aggregazione, dove la competizione ha lasciato spesso il posto alla condivisione e alla voglia di stare insieme. Ad aprire la giornata è stato il torneo di basket 3 contro 3, mentre nel pomeriggio il testimone è passato al beach volley, con sei squadre impegnate contemporaneamente sui due campi della struttura in sfide combattute ma sempre caratterizzate da un forte spirito sportivo.

La giornata si è conclusa con le premiazioni finali. Nel torneo di basket il primo posto è andato ai Dibus, mentre a conquistare la vittoria nel beach volley sono stati i Paguri Fc.

Una giornata di tornei, occasione per nuove relazioni

Se sul campo non sono mancati agonismo ed entusiasmo, il cuore dell’iniziativa si è manifestato soprattutto nei momenti tra una partita e l’altra. Proprio durante le pause, infatti, i partecipanti hanno avuto modo di conoscersi, chiacchierare e condividere il tempo libero, trasformando una semplice giornata di tornei in un’occasione concreta di costruzione di nuove relazioni.

In questo senso, un ruolo centrale è stato svolto anche dallo stand de Lo Snodo, collocato tra i campi da gioco e diventato nel corso della giornata un punto di riferimento spontaneo per ragazzi e ragazze: un luogo dove fermarsi, confrontarsi e vivere il centro sportivo non soltanto come spazio di competizione, ma come luogo di comunità.

“Siamo felici anche dell’atmosfera che si è creata”

E’ il referente del gruppo organizzativo, Thomas Nicolodi a tracciare un bilancio cell’iniziativa:

“Siamo felici di come si sia sviluppata la giornata e, soprattutto, dell’atmosfera che si è creata tra un match e l’altro. Vedere i ragazzi fermarsi a parlare, giocare insieme e ritrovarsi spontaneamente attorno al nostro stand è stato probabilmente l’aspetto più bello dell’intera esperienza. Questa giornata dimostra come lo sport possa diventare un’occasione semplice ma potente per conoscersi”.

Il torneo fa parte del progetto “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”

Lo “Snodo Summer Camp” si inserisce all’interno del progetto “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, guidato dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà e realizzato in collaborazione con Lo Snodo, il Comune di Pusiano, la Parrocchia di Proserpio, il Consorzio Erbese e l’Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano.