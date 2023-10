Tradizione brianzola: i Bej propongono un corso gratuito per suonare il flauto di Pan

Il progetto partirà il prossimo gennaio nella sede di Crevenna

Si impara a conoscere un affascinante strumento musicale di antichissima origine

Il gruppo folcloristico Città di Erba “I Bej” annuncia che, dal prossimo gennaio 2024 nella sede di Crevenna, partirà il Corso di Flauto di Pan, affascinante strumento musicale di antichissima origine. Per valorizzarne e diffonderne la conoscenza teorica e pratica, il corso di avvicinamento allo strumento per adulti e bambini sarà a cura del direttore artistico del gruppo Enrico Pina. Sono previste lezioni di prova gratuite, con possibilità di seguire percorsi studiati a seconda delle proprie esigenze, abilità e disponibilità di tempo.

Mettersi alla prova per portare avanti la tradizione

Chiunque avesse voglia di mettersi alla prova e di conoscere insieme agli esperti de "I Bej" uno strumento affascinante e non convenzionale, può iscriversi alle lezioni che permetteranno di imparare a suonare melodie antiche, ma anche contemporanee. Un modo per portare avanti una tradizione che il gruppo folcloristico erbese ha fatto conoscere in tutto il mondo con i suoi viaggi fin dalla sua creazione nel lontano 1927.

Come fare per iscriversi

Le lezioni si svolgeranno presso la villa comunale Ceriani Bressi di Crevenna, in via Foscolo 23, il venerdì sera, dalle 20,30 alle 22,30. Per ulteriori informazioni e iscrizioni al corso gratuito si possono contattare il presidente de "I Bej" Angelo Molinari (molinari@bejdierba.com) oppure il direttore artistico Enrico Pina, Direttore Artistico (enricopina@gmail.com).