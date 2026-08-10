Traguardo per la sezione canturina del Cngei: trent’anni di scoutismo

All'insegna di avventure, educazione all'aria aperta e impegno civile sul territorio, e crescita di intere generazioni di giovani.

L’invito alla cittadinanza è quello di trascorrere un weekend di musica e condivisione al Parco del Bersagliere di Cantù con ingresso libero

Attese anche tante autorità politiche locali e dello scoutismo regionale e nazionale

Trent’anni per la sezione canturina del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, l’associazione scout laica più antica d’Italia.

Le celebrazioni ufficiali si terranno sabato 12 e domenica 13 settembre, in una “due giorni” ricca di appuntamenti, patrocinata e supportata dalla presenza delle istituzioni locali, a partire dal sindaco Alice Galbiati e dagli assessori comunali. E con la presenza di esponenti regionali e nazionali dello scoutismo.

Un modo per celebrare la rete di sinergie e collaborazioni

Fondata nel 1996, la Sezione Cngei di Cantù rappresenta da tre decenni un punto di riferimento educativo per la comunità canturina. Attraverso i valori cardine dello scoutismo laico – coeducazione, laicità, rispetto dell’ambiente, solidarietà e democrazia – l’associazione accompagna da trent’anni bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita per diventare cittadini attivi, responsabili e solidali. L’evento di settembre sarà anche l’occasione per celebrare la fitta rete di sinergie e collaborazioni nate nel tempo con le altre realtà del volontariato e dell’associazionismo locale.

Ecco il programma della manifestazione

Il fine settimana offrirà attività per tutte le età, alternando momenti istituzionali a spazi di puro divertimento e musica dal vivo:

sabato 12 settembre la festa la festa inizierà ufficialmente alle 14.30 con il tradizionale “Quadrato di apertura” e l’alzabandiera. Dalle 15 apriranno le porte la mostra storica fotografica e i laboratori attivi dedicati a bambini e ragazzi. La serata si accenderà alle 17.30 con la musica live della “Mark Uncle Band”, seguita dall’apertura delle cucine per la cena alle 19. La notte proseguirà con il suggestivo momento scout del “Fuoco di bivacco” alle 21 e i concerti di “The Rubber Four” e “Iperico”, con servizio bar attivo fino a mezzanotte;

domenica 13 settembre la manifestazione entrerà nel vivo alle 10.30 con i grandi giochi scout aperti a tutti i bambini della città e i discorsi delle autorità alla presenza del sindaco e della Giunta. Alle 11.30 si terrà l’attesa tavola rotonda dal titolo “Dialogo e confronto sul ruolo dello scautismo nella società odierna”, un dibattito aperto sul ruolo civile dell’educazione scout oggi. Alle 13 spazio al pranzo comunitario con il taglio ufficiale della torta del Trentennale, per poi concludere alle 15 con il “Quadrato di chiusura”, l’ammainabandiera.

“Per i ragazzi è un percorso di crescita per essere cittadini attivi”

Orgoglioso del traguardo è il presidente della sezione Cngei canturina, Denis Bonetto: