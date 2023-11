Trasporti sul Lago, si chiude una stagione record, ma si guarda già al 2024

A chiusura di una stagione record, in cui il turismo e la mobilità sostenibile sono stati al centro dell'attenzione locale e internazionale, si sono riuniti a Villa Saporiti, su invito del presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, i rappresentanti di Associazione Albergatori (presidente Luca Leoni), Camera di Commercio (componente Giunta Camerale Giuseppe Rasella), Agenzia del TPL (presidente Giovanni Stefano Galli e Direttore Daniele Colombo), ASF (Amministratore Delegato Luca Delbarba e direttore di esercizio Bruno Alberto Carraro) e Navigazione Laghi (direttore di Esercizio Como Nicola Oteri e responsabile Unità Amministrativa Complessa Roberto Turchetti).

L'obiettivo del tavolo di lavoro è stato analizzare i numeri registrati dal comparto del turismo e pianificare insieme le strategie per garantire nel 2024 una mobilità efficiente e accessibile per residenti e turisti, contribuendo così a decongestionare il traffico.

Qualche numero

Con 240 alberghi, oltre 6mila case vacanza, a cui va aggiunto poi il turismo giornaliero, la nostra Provincia nel 2023 ha registrato, nell'ambito dei trasporti, flussi record ma anche alcuni disservizi a cui, agendo sinergicamente, si cercherà di trovare soluzione prima dell'inizio della nuova stagione. Con oltre 5.800.000 persone trasportate nel 2023, Navigazione Laghi Como ha ampiamente superato i numeri positivi registrati lo scorso anno di Garda e Maggiore, registrando in totale solo un 0,6% di corse saltate.

In particolare, le corse dei mezzi rapidi sono state 4.566 (512 di queste sono state annullate e dell'80% per danni da detriti o per cattivo tempo), le corse dei battelli sono state 26.365 (in questo caso solo lo 0,7% è stato annullato per avarie) mentre nel caso dei traghetti solo lo 0,1% di corse sono state annullate. La Navigazione Laghi, come già annunciato, si è impegnata ad aumentare la flotta per il 2024: in arrivo a gennaio un altro aliscafo dal Lago Maggiore, una nuova imbarcazione sarà poi disponibile per il centro lago, e successivamente sul Lario, come da cronoprogramma dell’azienda, sarà disponibile un altro natante, mentre si sta congiuntamente lavorando per il potenziamento del personale.

Potenziamenti di ASF nella mobilità

Con 16.300.000 persone trasportate nel 2023, ASF ha registrato complessivamente un 0,9 % di corse saltate. Sulle linee di interesse turistico (C10 e C30) durante la stagione estiva sono stati operati consistenti potenziamenti: 6.200 corse in più sulla linea C10 e 1.680 corse in più sulla linea C30. ASF ha sottolineato come il nostro territorio attualmente affronti sfide significative in termini di mobilità, principalmente a causa del traffico congestionato e delle limitazioni imposte dalla conformazione delle strade.

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, a fronte di una richiesta sempre crescente e pur avendo aumentato frequenza e numero di corse, la presenza di strade non adatte al transito di bus di grandi dimensioni ha rappresentato una sfida logistica per far fronte alla quale sono allo studio diverse soluzioni.

Destagionalizzazione e delocalizzazione per sostenere il turismo

In un simile scenario, e prevedendo numeri ancora in crescita per il 2024, la necessità di destagionalizzazione e delocalizzazione è emersa come elemento cruciale per sostenere il turismo e garantire la qualità della vita dei residenti. Si interverrà inoltre sull'ottimizzazione delle corse e degli orari, su una sempre maggiore integrazione tra il trasporto via lago, quello su gomma e quello su binari, mentre Agenzia del TPL e Provincia sono già al lavoro sulle licenze di Noleggio Con Conducente attualmente inutilizzate e che potrebbero essere attivate a breve.