Trasporto scolastico a Erba: confermati i tragitti e le linee dell’anno scorso

Trasporto scolastico: confermati i tragitti di andata a ritorno dei vari bus per la scuola primaria di Arcellasco e la scuola media Puecher di Erba anche per il prossimo anno scolastico.

"Un servizio al quale sono iscritti per il prossimo anno scolastico 75 alunni (dei quali 10 delle elementari di via Marconi). L’anno scorso gli alunni erano 77", spiega l’assessore Anna Proserpio. Il servizio resta invariato ed effettuato dalla ditta Spreafico che si è aggiudicata l’appalto fino alla fine dell’anno scolastico 2025/2026. Anche le tariffe restano invariate e vengono stabilite in base agli indicatori Isee.

