Trasporto sociale, il Comune di Erba cerca volontari

Il Comune di Erba cerca volontari per il trasporto sociale delle categorie più fragili della popolazione.

Trasporto sociale, l'appello del Comune erbese

L’appello è stato diffuso alla cittadinanza in questi giorni di fine estate per organizzare al meglio la ripresa di tutte le attività. I volontari nel progetto (gestito dall'ufficio Servizi sociali) attuano un servizio di accompagnamento con un automezzo in dotazione al Comune di Erba di minori e/o adulti, secondo percorsi predefiniti e concordati con il personale comunale.

"Le adesioni vengono raccolte dal Comune di Erba, che iscrive i volontari civici secondo quanto stabilito nel vigente regolamento - si legge nel volantino preparato per sensibilizzare i cittadini volenterosi - È a carico del Comune di Erba la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e l’assicurazione dei volontari contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi".

Possono presentare richiesta di adesione i cittadini maggiorenni italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di patente di guida B da almeno un anno. "Questo servizio viene svolto a favore di anziani, minori e disabili che hanno necessità di recarsi presso strutture riabilitative, sanitarie, ricreative e scolastiche del territorio allo scopo di garantire il diritto alla mobilità alle persone in situazione di fragilità", ha sottolineato l'assessore ai Servizi sociali, Anna Proserpio.

