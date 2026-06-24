Tratto Arosio-Erba, prolungati al 2 agosto i lavori di manutenzione straordinaria

I lavori di rinnovo e risanamento della tratta Arosio-Erba sulla linea Seveso-Asso di FerrovieNord, avviati lunedì 30 marzo e pianificati inizialmente fino a domenica 28 giugno, proseguiranno fino a domenica 2 agosto. Si tratta di interventi che vengono svolti con cadenza periodica (ogni 20-30 anni) per mantenere efficienza e sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria. Le lavorazioni in questo periodo richiedono l’interruzione notturna della circolazione dalle 22 alle 5 sulla tratta Arosio-Asso e comportano in fase diurna una riduzione di capacità dell’infrastruttura dovuta ai lavori. Per questo, rimangono confermate le modifiche al servizio della linea R16 Milano-Asso: in conseguenza dei lavori, le corse Milano Cadorna-Asso circolano fra Milano e Asso con lievi rimodulazioni d’orario; le corse Milano Cadorna-Erba circolano fra Milano e Merone. Fra Merone ed Erba sono sostituite da bus.

L’intervento

I lavori di manutenzione straordinaria prevedono la sostituzione di rotaie e traverse attraverso l’utilizzo di un treno rinnovatore e la sostituzione del pietrisco della massicciata grazie all’utilizzo del treno risanatore. Il treno rinnovatore occupa circa 60 persone/notte per una produzione massima di circa 1 km a notte. Il treno risanatore impegna fino a 15 persone/notte e sostituisce fino a 250 metri di massicciata. Le lavorazioni si svolgono prevalentemente in orario notturno per limitare le modifiche al servizio ferroviario lungo la tratta. Le operazioni di carico e scarico dei materiali di questi due treni vengono svolte invece in orario diurno presso il terzo binario della stazione di Erba e i binari tronchi della stazione di Merone. FerrovieNord adotta tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente nelle tratte interessate dai lavori.

Modifiche al servizio ferroviario

Nel periodo dei lavori, sulla linea R16 Milano-Asso le corse con origine destinazione Erba circolano fra Milano e Merone. Fra Erba e Merone sono sostituite da bus. Le corse Milano-Asso circolano regolarmente per l’intero tragitto, con lievi variazioni d’orario nella tratta Inverigo-Asso. Fanno eccezione i treni 1665 (Milano Cadorna 17.39-Asso 19.01), 2676 (Asso 19.03-Milano Cadorna 20.23), che circolano fra Milano Cadorna e Merone e sono sostituiti da bus nella tratta Merone-Asso, e il treno 685 (Milano Cadorna 21.09-Asso 22.30), che circola fra Milano Cadorna e Mariano Comense ed è sostituito nella tratta Mariano Comense-Asso. Le informazioni sulle modifiche sono disponibili su trenord.it e App.