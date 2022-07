Traversata del lago di Como: i dipendenti di Gentium nuotano per il centro "Tullio Cairoli"

Gentium, azienda biofarmaceutica del gruppo internazionale Jazz Pharmaceuticals con sede a Villa Guardia, partecipa alla Traversata del Lago di Como 2022. Dopo una pausa di due anni, causa pandemia, si torna quest’anno a nuotare, rinnovando il sostegno al Centro di Riferimento Oncologico “Tullio Cairoli”.

Un gruppo di dipendenti Jazz nuoteranno per 1 km lunedì 25 luglio e, tra i supporters, saranno presenti oltre ai colleghi, alcuni rappresentanti, tra infermieri, volontari e pazienti dell’associazione. Con l’occasione verrà fatta una donazione per il supporto dei progetti di umanizzazione delle cure oncologiche di cui l’associazione si occupa all’interno del reparto di Oncologia dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

L’evento inoltre, si inserisce all’interno del programma WHP (WorkPlace Health Programm) promosso dalla Regione Lombardia (ATS Insubria) e Ministero della Salute a cui la sede comasca di Jazz aderisce, con lo scopo di promuovere salute, diffondendo buone pratiche negli ambienti di lavoro, attività fisica e sana alimentazione.

“Siamo contenti di partecipare a questo evento che unisce la solidarietà verso la comunità locale e l’entusiasmo sportivo dei nostri dipendenti rinnovandosi ogni anno in occasione della tradizionale traversata del Lago” afferma il General Manager di Gentium, Luca Giacomo Marchetti.

Per saperne di più

Gentium è un’azienda bio farmaceutica con sede ed impianto produttivo a Villa Guardia, parte del gruppo internazionale Jazz Pharmaceuticals, focalizzato sulla produzione, sviluppo e commercializzazione di medicinali salvavita. In particolare, l’impianto di Villa Guardia produce il principio attivo del Defitelio (defibrotide), farmaco per il trattamento e la prevenzione della Veno Occlusive Disease (VOD), una forma rara di occlusione delle vene che si verifica in pazienti adulti e bambini sottoposti a trapianto del midollo osseo o di cellule staminali.