Una bella avventura che ha il sapore della sfida, della passione, degli obiettivi prefissati e del lavoro e dell’impegno che servono per raggiungerli. E se i protagonisti di tutto questo sono tre giovani diciassettenni erbesi è tutto ancora più bello.

Tre 17enne erbesi raggiungono il rifugio più alto d'Europa a 4.500 metri

Raffaele Chiesa e il fratello gemello Alessandro di Valbrona, con l’amico di Ponte Lambro Mattia Bosis, lo scorso fine settimana, tra il 9 e il 10 settembre 2023, hanno raggiunto il rifugio più alto d’Europa, il Capanna Margherita sul Monte Rosa.

"Non abbiamo fatto niente di straordinario", si schernisce Mattia, che quasi non si spiega tanto interesse: ma la storia da raccontare non è quella di un evento da Guinness – anche se non è che sia proprio da tutti a 17 anni salire a 4.554 metri di altitudine – ma quello di un sogno e di un obiettivo di tre giovani amici che hanno scelto di informarsi, prepararsi e utilizzare anche in parte i propri risparmi per coronare un sogno.

