Tre furti in tre giorni, l’opposizione attacca sulla mancanza di telecamere

Un furto in una villa lunedì sera, l’ennesima razzia di pneumatici con un’automobile ritrovata ieri – mercoledì 16 settembre – senza ruote nel parcheggio del cimitero e, nella stessa giornata, un furto con destrezza nei pressi del mercato

“Non si può più sottovalutare il problema”

E’ il bilancio stilato da Elia Pantaleoni, capogruppo dell’opposizione consiliare Canzo futura: “E siamo solo a mercoledì“, dice.

La minoranza parla di situazione preoccupante, soprattutto viste le dimensioni di Canzo che ha circa 5mila e 200 abitanti:

“E’ necessario riattivare e rendere pienamente operativo al più presto il sistema di videosorveglianza, che può rappresentare un importante strumento di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine. Di fronte a quanto sta accadendo non è più possibile sottovalutare il problema: servono interventi concreti e immediati”.

“Servono più agenti: la sicurezza dei cittadini non può essere rimandata”

Canzo Futura chiede inoltre all’Amministrazione di intervenire per rafforzare il presidio della Polizia locale, che continua a scontare una situazione di carenza di personale: